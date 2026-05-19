Primera Catalana
El Figueres empata en el derbi amb l'Estartit i tanca la temporada en sisè lloc a Primera Catalana
Laia Ansón fa el gol de la Unió
El Figueres tanca l’any a Primera Catalana en la sisena posició de la taula. L’equip unionista acaba amb un punt menys que el Cerdanyola després d’empatar a 1 en l’últim duel de la temporada, un derbi empordanès contra l’Estartit.
Laia Ansón va fer l’únic gol de la Unió en el minut 64, tot aprofitant un refús dins l'àrea. És l'onze gol de la temporada de la davantera. La seva xifra frega l'Amos de l'Àrea, que finalment aixecarà Laia Palomeras amb un total de dotze gols. L'Estartit va empatar només tres minuts després de la diana unionista i l'empat no va tornar a moure's.
