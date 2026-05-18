Triatló
La Triatló 100x100 HALF d'Empuriabrava supera el seu rècord de participació amb més de mil inscrits
La prova constava de cinc modalitats diferents
La Triatló 100x100 HALF d’Empuriabrava va superar aquest cap de setmana el seu rècord de participació amb més d’un miler d’inscrits. La prova, que enguany arribava a la 13a edició, es va disputar entre el 16 i el 17 de maig i va tornar a situar Empuriabrava com un dels escenaris destacats del triatló català.
Organitzada pel Club de Triatló i Atletisme Stat Sport Club, la competició forma part de la Lliga de Clubs 100x100 HALF, que inclou quatre proves més a Berga, el Vendrell, Platja d’Aro i l’Estartit. Aquest fet premia la constància, la participació i els resultats esportius dels clubs durant tota la temporada. Els premis econòmics destinats als clubs guanyadors reforcen aquest esperit competitiu i de cohesió, alhora que contribueixen al creixement i la dinamització del triatló català.
Tal com explica el director de la prova, Jordi Casas, "totes les proves que formen part de la lliga de clubs 100x100 HALF estan adreçades, principalment, a l’àmbit popular i estan pensades per a totes aquelles persones que vulguin iniciar-se en el món del triatló. Alhora, també acullen perfils més competitius, des de participants que s’estan preparant per a campionats internacionals fins a clubs que competeixen dins la nostra lliga interna. L’objectiu és oferir una experiència accessible, competitiva i motivadora per a tots els nivells".
En el cas de la prova d’Empuriabrava, destaca la gran presència de participants francesos, que representen gairebé un 25% del total d’inscrits. També hi han pres part molts triatletes de Barcelona i rodalies, així com esportistes procedents de diferents països europeus i, cada vegada més, intercontinentals.
Durant tot el cap de setmana, un equip d’unes 35 persones es va encarregar de vetllar per l’organització i el bon funcionament de la prova. A aquesta xifra s’hi van afegir una vintena de persones del Club de Rugbi Alt Empordà, que van donar suport auxiliar al circuit de ciclisme per garantir que el sector de la bicicleta fos el més segur i controlat possible per a tots els participants.
Classificacions i resultats
La Triatló d’Empuriabrava va comptar amb diverses modalitats, amb distàncies diferents en cadascuna. Els guanyadors en categoria masculina i femenina van ser els següents:
- Sprint (750 metres nedant, 20 quilòmetres en bicicleta i 5 quilòmetres corrents) - Bixente Lefeuvre, en categoria masculina, i Amélie Verdier, en categoria femenina.
- Olympic (1.500 metres nedant, 40 quilòmetres en bicicleta i 10 quilòmetres corrents) - Biel Colomina, en categoria masculina, i Ana Femenia, en categoria femenina.
- Short (750 metres nedant, 60 quilòmetres en bicicleta i 10 quilòmetres corrents) - Hugo Riviere, en categoria masculina, i Laura Sierra, en categoria femenina.
- Aquabike (1.900 metres nedant i 90 quilòmetres en bicicleta) - Albert Torres, en categoria masculina, i Stéphanie Gazagne, en categoria femenina.
- Half (1.900 metres nedant, 90 quilòmetres en bicicleta i 21 quilòmetres corrents) - Sebastien Fraise, en categoria masculina, i Junie Michon, en categoria femenina.
