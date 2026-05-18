Quarta Catalana
Roses City B-Agullana i Camallera-Vilamalla a les finals del play-off d'ascens a Tercera Catalana
El City B supera el Lladó després d'una remuntada visitant (3-4) i una tanda de penals agònica (10-9)
L'Agullana i el Camallera aguanten contra el Selvatans i el Verges, i el Vilamalla goleja el Borrassà (5-1)
Ja estan definides les finals altempordaneses del play-off d'ascens a Tercera Catalana. El Roses City B i l'Agullana, en el grup 1, i el Camallera i el Vilamalla, en el 2, seran els quatre equips que buscaran pujar de categoria. Tots ells van superar els seus duels de semifinals del cap de setmana passat; alguns, amb prou placidesa, i altres, havent de patir fins a la tanda de penals.
La més esbojarrada de les eliminatòries va ser la que va disputar-se dissabte al vespre a la Vinyassa de Roses. El City B arribava amb un gol d'avantatge contra el Lladó (2-3). Els roig-i-verds, però, van col·locar un 0 a 2 en el marcador que els donava l'accés momentani a la final. Els locals van aconseguir marcar cap al final del temps reglamentari i enviar el duel a la pròrroga. L'intercanvi de cops tan sols havia començat: va haver-hi fins a quatre gols més en el temps extra. L'últim va fer-lo el Lladó de falta, ja en el 120' i quan el 3-3 enviava el City a la final.
La final va decidir-se en una tanda de penals que tampoc va voler tancar-se sense patiment. Tots dos equips no van deixar de marcar fins que, amb empat a 9, el porter lledonenc va enviar el seu xut per sobre el travesser i els rosincs van aconseguir marcar el desè i definitiu gol.
En la final es trobaran un Agullana que també va haver de suar, encara que en un partit més apte per a cardíacs, per a superar el Selvatans. Els agullanencs arribaven amb un gol d'avantatge i l'empat a 1 a la Selva de Mar els suposa l'accés a una final que es jugarà des d'aquest cap de setmana vinent. El Roses City tindrà el factor camp a favor.
A l'altre grup, el Camallera va patir, però va aprofitar el gran resultat de l'anada per a classificar-se contra el Verges. Tot i que els del Baix Empordà van guanyar per 1 a 2, el 0 a 2 de la setmana anterior suposa la classificació dels grocs. La final que decidirà el tercer equip que ascendirà des del grup 2 serà un duel de tu a tu contra el Vilamalla.
Els blanc-i-negres van sentenciar l'eliminatòria contra el Borrassà des de ben aviat: ja guanyaven per 4 a 0 quan encara no s'arribava ni al minut 20. Amb el marcador global del tot decantat, el partit no va tenir gaire més història. Va acabar 5-1 per als locals. El duel, aquest cop, no va deixar cap incident.
