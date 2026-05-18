Moeve Fútbol Zone 1x26: la jornada 37 de LaLiga, a debat amb Víctor Sánchez
Moeve Fútbol Zone torna avui, 18 de maig, amb un nou programa centrat en l’anàlisi de la jornada 37 de LaLiga EA Sports, en una setmana decisiva per a molts equips i amb la participació de l’exfutbolista Víctor Sánchez, protagonista de l’entrevista principal del programa
L’emissió arrenca amb l’editorial de Christian Blasco, que introdueix les claus de l’actualitat futbolística abans de donar pas al repàs de la jornada a càrrec de Xavi Espinosa, centrat en classificació, resultats i calendari de LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion i Liga F Moeve.
Víctor Sánchez i la recta final de LaLiga, a examen
El bloc principal del programa comença amb l’entrevista a Víctor Sánchez, que analitza l’actualitat futbolística del moment i repassa diferents etapes de la seva trajectòria com a jugador professional. A continuació, la tertúlia amb Albert Blaya i Jaume Naveira posa el focus en tot el que ha deixat la jornada 37 de LaLiga EA Sports, en un tram final de campionat on cada partit comença a ser definitiu. L’anàlisi es completa amb la secció de La Firma Prensa Ibérica, en què el periodista Iván Carsí, de Superdeporte, ofereix les claus del partit entre Levante i Elche.
El programa es pot veure a totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica, i a les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats podran participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.
LaLiga Hypermotion i el semàfor
El programa també dedica espai a la LaLiga Hypermotion, amb Mario Jiménez, que repassa la jornada 40 i presenta la ja habitual secció del semàfor, destacant els equips en millor i pitjor dinàmica.
Liga F i els millors gols de la jornada
En clau femenina, Maria Tikas repassa l’actualitat de la Liga F Moeve i selecciona els tres millors gols del cap de setmana.
LaLiga Genuine Moeve, protagonista
L’espai “Futbol per a tothom” torna a centrar-se en la LaLiga Genuine Moeve, amb Xavi Espinosa, que presenta la tercera història d’aquesta fase, amb el Sevilla com a protagonista del reportatge.
El pols de la jornada a les xarxes
Abans del tancament, Joaco Soneira repassa l’actualitat a peu de carrer i selecciona les millors imatges que ha deixat la jornada a les xarxes socials.
Un programa que combina anàlisi, actualitat i debat en el tram més decisiu de la temporada.
