Actualitat blaugrana
Hansi Flick oficialitza la renovació amb el Barça fins al 2028
El tècnic alemany tindrà una temporada més opcional en el seu nou contracte
Albert Guasch
Hansi Flick ja va revelar la setmana passada que havia acordat la seva renovació amb el FC Barcelona. Només faltava la firma i la foto testimonial. Això s’ha produït aquest matí en un acte privat al despatx de Joan Laporta a les oficines del club. El tècnic alemany queda lligat a l’entitat blaugrana fins al 2028, més un any opcional.
La renovació de Flick assegura la continuïtat del projecte triomfal que va començar fa dues temporades. Una aposta de Laporta i Deco que els ha sortit molt per sobre de qualsevol expectativa optimista. No només ha ofert una versió brillant sobre el terreny de joc, sinó que, a més, ha teixit una complicitat amb l’afició rarament vista. Costa recordar un entrenador que generi la unanimitat en l’estima que genera Flick.
El tècnic va optar per esperar al final de temporada i a segellar el títol de Lliga per firmar la renovació amb un club on s’ha sentit estimat i que ha tret d’ell mateix un costat mediterrani que possiblement ni ell coneixia. A favor seu també hi ha remat la sintonia des de fa anys entre el seu agent, Pini Zahavi, i Laporta. L’acte protocol·lari s’ha fet després que el president en funcions, Rafa Yuste, el primer capità, Ronald Araújo, i el mateix Flick dipositessin a les vitrines del Museu del Barça la Lliga 2025-26. A l’acte també hi va ser Laporta.
Balanç magnífic
El balanç de l’alemany fins ara és molt positiu: dues Lligues, una Copa del Rei i dues Supercopes. Més enllà del que és tangible, Flick ha sabut apadrinar la nova generació de joves futbolistes que pugen de La Masia, als quals ha hagut de recórrer davant les estretors econòmiques. L’aposta no només ha estat formidable en l’àmbit esportiu, sinó també en l’emocional.
Quan venci el contracte, el juny del 2028, i si no passa cap accident típic del futbol pel mig, Flick tindrà 63 anys i haurà de decidir si executa l’any prorrogable. Ha repetit que vol retirar-se de les banquetes al Barça i també que vol inaugurar el Camp Nou completat, cosa que no passarà fins a finals del 2028. L’extensió es fa, doncs, necessària. Dos anys en futbol són molts, així que ja es veurà.
