Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Motxilla amagada a l’EmpordàVideovigilància FigueresCiclistes altempordanesos podi internacionalReliquies Sant Pere de Rodes
instagramlinkedin

Tercera RFEF

Sergi Romero: l'enginyer penja les botes convertit en llegenda del futbol gironí

El gironí va anunciar la setmana passada la seva retirada després d’una dilatada carrera que l’ha dut pel planter del Girona, Cassà, Palamós, Premià, Girona B, Figueres i Peralada, on tanca la paradeta com a capità i malgrat la insistència de la seva dona Marta -la seva fan número u- perquè no ho fes

Sergi Romero celebra un gol amb el Peralada.

Sergi Romero celebra un gol amb el Peralada. / CF Peralada

Marc Brugués

Girona

Tardor del 2008. Al vestidor de Montilivi, mentre sona la música que han triat Paco Esteban i Raúl Martín, en una cantonada, un nano del juvenil es canvia mirant de no molestar ningú. L’han cridat per entrenar-se al costat dels Serra, Matamala, Dorca, Arnal i companyia. Són els seus referents. És de Girona i sent el Girona. Està en un núvol mentre somia poder arribar algun dia a ser jugador del primer equip a tots els efectes. No ho aconseguiria.

Entrenaments, algun amistós i un partit de Copa Catalunya serien el sostre de Sergi Romero a Montilivi. No pas al futbol, perquè de carrera n’ha fet i ha traçat una brillant trajectòria a Tercera que l’ha dut per Cassà, Palamós, Premià, Figueres i Peralada, on gairebé una quinzena llarga d’anys després de ser ell el marrec, s’ha convertit en capità, mirall i referent per als més joves pel seu futbol i per la seva manera de ser. El cap de setmana passat contra la Montanyesa (5-0) va jugar el seu darrer partit.

Sergi Romero i Oriol Romeu en un Girona-Barça juvenil.

Sergi Romero i Oriol Romeu en un Girona-Barça juvenil. / Diari de Girona

Ja en té prou. Bé, no és ben bé però sí que s’ha adonat que la família i la feina el "compensaven més" que la "passió" pel futbol i ha decidit fer el pas. "Volia deixar jo el futbol ara que estic bé físicament", assegura el gironí, de trenta-cinc anys i que, a casa, se’n va parlar molt de la decisió. "Ha estat molt meditat. La meva dona és la meva fan número u i em deia que continués. Fins i tot l’he hagut de convèncer jo a ella per plegar...", riu Romero, feliç de poder "gaudir completament" amb la Marta i en Biel, de tres anys i mig.

Fet el pas. Enrere queden mil i una aventures. Des del Baby Cassà de Bertu Fernández al Súper Girona B, passant per Palamós, Figueres i una aventura de mig any al Premià. "He tingut possibilitats de sortir de les comarques gironines però des que vaig acabar els estudis vaig començar a treballar i sempre he prioritzat la feina, tot i saber que potser sacrificava l’oportunitat de jugar en una categoria més alta", assegura Romero, que és enginyer en una empresa farmacèutica de Girona.

El passadís a Sergi Romero, capità del Peralada, que es retira amb trenta-cinc anys

El passadís a Sergi Romero, capità del Peralada, que es retira amb trenta-cinc anys

Roger Illa

Plegar no ha estat traumàtic tot i que té clar que a l’estiu quan tothom comenci la pretemporada li costarà. "Em conec i ho trobaré a faltar. El que suposa la competició, l’adrenalina dels partits, l’ambient del vestidor". Els seus companys al Peralada, on és tota una institució, també l’enyoraran. "Els dos play-offs d’ascens a Segona RFEF contra el Sant Andreu i el Girona B són el millor record que m’enduc", diu el ja exjugador del Peralada, un club "fantàstic" on ha gaudit ajudant a fer créixer joves valors com Arnau Ortiz (Atlètic B), Jordi Palacios (Lokeren) o Sergi Solans (Real Salt Lake City), entre molts altres, que encara se’n recorden d’ell tot sovint.

Notícies relacionades i més

La foto de família de diumenge passat després del Peralada-Montanyesa, el darrer partit de Romero.

La foto de família de diumenge passat després del Peralada-Montanyesa, el darrer partit de Romero. / Biel Baró

Tancada l’etapa de jugador a Peralada, el futbol no l’aparca i des del Gol Sud de Montilivi continuarà veient-ne animant "i patint" amb el seu Girona. El club on va treure el nas tímidament al futbol professional en una època en què era més complicat que no pas ara apostar pel planter. "Em queda l’espina de no haver enganxat una altra etapa del club. Un parell o tres anys després van sortir Pere Pons, Gumbau, Sebas Coris, Carles Mas, Albert Vivancos, ara hi ha en Joel Roca, l’Arnau. Abans era més complicat", diu. Girona, Figueres i Peralada són els clubs que han "marcat" més aquell marrec que amb cinc anys es va posar per primera vegada unes botes al Bons Aires i ara, tres dècades després, les penja satisfet d’haver fet bé la feina. I, sobretot, haver-s’ho passat pipa.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carme Noguera, la dona més longeva d'Espanya als 111 anys: 'M'agradava prendre una cerveseta i fumar-nos uns cigarrets amb les meves companyes
  2. La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
  3. Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
  4. El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària
  5. L'advocat laboralista Sebastián Ramírez: 'No entreguis la baixa voluntària, presenta l'autoacomiadament
  6. Una dona de 61 anys planta cara al seu exmarit i aconsegueix una pensió de 1.400 euros tot i estar 24 anys sense treballar
  7. Elisabeth Anglarill: 'No soc una persona esotèrica, però hi ha llocs amb els quals connectes i Empúries n'és un
  8. A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre

Bulgària evita la victòria d’Israel en l’Eurovisió més polèmic

Bulgària evita la victòria d’Israel en l’Eurovisió més polèmic

«Quan entren en residències, moltes persones grans LGTBI tornen a amagar qui són, després d’anys de llibertat»

«Quan entren en residències, moltes persones grans LGTBI tornen a amagar qui són, després d’anys de llibertat»

Santa Maria de Castelló i la Sagrada Família, una inspiració de Gaudí segons Fages

Santa Maria de Castelló i la Sagrada Família, una inspiració de Gaudí segons Fages

Sergi Romero: l'enginyer penja les botes convertit en llegenda del futbol gironí

Sergi Romero: l'enginyer penja les botes convertit en llegenda del futbol gironí

Reciclatge, el motor industrial i econòmic de l’era de la transició circular

Reciclatge, el motor industrial i econòmic de l’era de la transició circular

Familiars d'alcohòlics: de l'infern a l'esperança

Familiars d'alcohòlics: de l'infern a l'esperança

Trencar la cadena de l'alcoholisme: la necessitat de protegir els fills

Trencar la cadena de l'alcoholisme: la necessitat de protegir els fills

Maten a trets un home en ple carrer al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona

Maten a trets un home en ple carrer al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona
Tracking Pixel Contents