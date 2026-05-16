Primera Catalana
Salvació sense somriures del Figueres gràcies a un empat de mínims (1-1)
El descafeïnat empat amb el Caldes certifica la permanència i envia el Parets a Segona Catalana
El Figueres n'ha fet prou amb fer el mínim exigible per assolir la permanència. L'equip unionista ha empatat a un gol amb el Caldes de Montbui i ha aconseguit així l'únic punt que necessitava per salvar-se. Pugi, de falta directa, ha fet el gol de la tranquil·litat unionista en una de les poques ocasions que ha tingut la Unió.
Poques ganes ha mostrat el Caldes de fer-li un favor al seu veí comarcal, el Parets, que ha golejat el Bosc de Tosca en una victòria que no li ha servit per salvar la categoria. El rival de la Unió ha mostrat ben poca intensitat durant tot el partit i l'equip figuerenc, tot i l'empenta d'un Vilatenim més ple que de costum, tampoc l'ha superat en aquest aspecte.
Tots dos conjunts han respectat una mena de pacte de no-agressió un cop el Figueres s'ha avançat amb una falta directa de Pugi en el minut 17. L'ex de l'Escala, especialista en la pilota parada, encara no s'havia estrenat com a golejador i ha triat un bon dia per fer-ho. Tot i que en la primera meitat hi ha hagut més aproximacions de la Unió, cap d'elles ha pogut fer el gol de la sentència.
A partir del minut 45, el matx encara ha baixat més les pulsacions. La Unió ha renunciat completament a atacar i fins i tot a tenir la pilota, tot i que el Caldes no semblava gaire interessat a canviar les coses. Donades aquestes circumstàncies, el guió ha estat l'esperat: una segona part sense gairebé res destacable. Així i tot, el Caldes ha trobat l'empat quasi sense voler a tocar del final, però el Figueres no ha hagut de patir.
Amb aquest empat, la Unió acaba dotzena, és l'equip que marca la permanència i envia el Parets a Segona Catalana.
