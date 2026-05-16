Futbol
La gala dels Amos de l'Àrea 2025/2026 ja té lloc i data
Se celebrarà el pròxim 11 de juny a partir de dos quarts de vuit del vespre, a La Cate de Figueres
Hi haurà premis per als golejadors i els porteres de nou categories del futbol i el futbol sala comarcal, entre d'altres guardons
Tornen els Amos de l’Àrea, els premis que reconeixen els màxims golejadors i els porters menys golejats d’aquesta temporada en el futbol altempordanès, amb la seva quinzena edició i consolidats com una cita imperdible del futbol comarcal. Enguany, la gala se celebrarà a La Cate de Figueres el pròxim dijous 11 de juny, a partir de dos quarts de vuit del vespre.
Els Amos de l'Àrea són organitzats per EMPORDÀ i Prensa Ibérica, amb el patrocini de Garatge Sala, i compten amb el suport de l’Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona, el Consell Esportiu de l’Alt Empordà i la Federació Catalana d’Àrbitres.
Els premis s’atorgaran a futbolistes de nou categories. Cinc són de futbol masculí (Tercera RFEF, Primera Catalana, Segona Catalana, Tercera Catalana i Quarta Catalana) i dues de futbol femení (Primera Catalana i Segona Catalana). També hi serà present el futbol sala, amb reconeixements per a la Primera Catalana masculina i la Segona Catalana femenina.
A banda, s'entregarà un Premi a la Trajectòria, un guardó a un àrbitre de la comarca i hi haurà la ponència d'una personalitat del món del futbol. Els seus noms es revelaran pròximament.
Subscriu-te per seguir llegint
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària
- Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
- Carme Noguera, la dona més longeva d'Espanya als 111 anys: 'M'agradava prendre una cerveseta i fumar-nos uns cigarrets amb les meves companyes
- Rieju comença la construcció de la seva nova fàbrica a Vilamalla, prevista per al 2028
- Terra Remota: 20 anyades del prestigiós celler que van crear a l'Empordà un notari i una directora de casinos
- Recopilar l’historial mèdic de la població per estudiar com es comporten aquells que desenvolupen alzheimer: el futur predictor de la malaltia
- Una motxilla amagada a l’Empordà: un enigma que es reactiva trenta anys després, des de l’Equador
- Una dona de 61 anys planta cara al seu exmarit i aconsegueix una pensió de 1.400 euros tot i estar 24 anys sense treballar