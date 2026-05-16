La gala dels Amos de l'Àrea 2025/2026 ja té lloc i data

Se celebrarà el pròxim 11 de juny a partir de dos quarts de vuit del vespre, a La Cate de Figueres

Hi haurà premis per als golejadors i els porteres de nou categories del futbol i el futbol sala comarcal, entre d'altres guardons

Les imatges de la gala Amos de l'Àrea 2024/2025

Les imatges de la gala Amos de l'Àrea 2024/2025

Roger Illa

Tornen els Amos de l’Àrea, els premis que reconeixen els màxims golejadors i els porters menys golejats d’aquesta temporada en el futbol altempordanès, amb la seva quinzena edició i consolidats com una cita imperdible del futbol comarcal. Enguany, la gala se celebrarà a La Cate de Figueres el pròxim dijous 11 de juny, a partir de dos quarts de vuit del vespre.

Els Amos de l'Àrea són organitzats per EMPORDÀ i Prensa Ibérica, amb el patrocini de Garatge Sala, i compten amb el suport de l’Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona, el Consell Esportiu de l’Alt Empordà i la Federació Catalana d’Àrbitres.

Els premis s’atorgaran a futbolistes de nou categories. Cinc són de futbol masculí (Tercera RFEF, Primera Catalana, Segona Catalana, Tercera Catalana i Quarta Catalana) i dues de futbol femení (Primera Catalana i Segona Catalana). També hi serà present el futbol sala, amb reconeixements per a la Primera Catalana masculina i la Segona Catalana femenina.

A banda, s'entregarà un Premi a la Trajectòria, un guardó a un àrbitre de la comarca i hi haurà la ponència d'una personalitat del món del futbol. Els seus noms es revelaran pròximament.

De pescador al Cap de Creus a actor teatral, Salvador Manera dona veu als oceans: "Si el mar desapareix, nosaltres també"

La gala dels Amos de l'Àrea 2025/2026 ja té lloc i data

La Fundació Art&Paraula recupera un oliverar a Espolla i el transforma en una biblioteca lliure i de muntanya

El sector empresarial de Roses reclama 26 mesures clau per transformar el municipi

L'Empordà arriba al Festival de Cannes amb el debut cinematogràfic de Zaïra Pérez a 'Viva'

Mor als 30 anys el gos considerat "el més vell del món"

La família d'una nena amb autisme urgeix a l'escola que no "allargui terminis" per a l'entrada del seu gos d'assistència a l'aula

