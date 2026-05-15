Solidaritat
L'Oncotriatló rebrà disset equips a Llançà en la seva cinquena edició
Se celebrarà el pròxim diumenge 24 de maig i tindrà tres modalitats esportives: natació en aigües obertes, ciclisme i cursa a peu
Disset equips -un 40% més que l’any passat- participaran el pròxim diumenge 24 de maig a la cinquena edició de l’Oncotriatló. L’esdeveniment esportiu i solidari se celebrarà a Llançà i tindrà l’objectiu de recaptar fons per millorar la qualitat de vida de les persones amb càncer i les seves famílies.
La iniciativa, impulsada per la Fundació Oncolliga Girona amb la col·laboració d’entitats esportives locals, repetirà el format de triatló olímpic que es va estrenar l’any passat, amb les modalitats de natació en aigües obertes (1.500 m), ciclisme (30 km amb BTT o gravel) i cursa a peu (10 quilòmetres). El tret de sortida de l’Oncotriatló es farà a les nou del matí des del Passeig Marítim de Llançà. En aquest punt es faran els relleus de les tres proves.
La participació en aquest repte solidari es fa per equips d’un mínim de dos integrants (que han de fer junts les tres modalitats) i un màxim de sis (que poden fer relleus entre ells, si bé sempre hi ha d’haver dos membres de l’equip en moviment).
Per poder participar en aquest repte, cada equip ha de fer un donatiu mínim de 500 euros. Fins al moment, entre tots els equips inscrits ja s’han recaptat més de 15.000 euros, però la plataforma de donatius continua oberta. Tots els fons recaptats es destinaran a millorar les condicions de vida dels malalts de càncer i les seves famílies a través de serveis essencials com fisioteràpia, drenatge limfàtic, atenció psicològica i accés al banc de perruques, sempre amb l’acompanyament de professionals i especialistes de la Fundació Oncolliga Girona.
Cap de setmana d’activitat
L’Oncotriatló comptarà amb una programació d’activitats que començarà dissabte a les 6 de la tarda a l’Espai Casa Cultura de Llançà (a la plaça Major) amb un brífing per als participants i la projecció del documental La volta Espanya en BTT: pedalant per Oncolliga, protagonitzat per Toni Guerrero.
En acabar, els assistents podran gaudir de tastets i música en directe a càrrec de Jazz Copes Trio a la plaça Major de Llançà. Aquesta iniciativa, batejada com a Music & Wine, compta amb la col·laboració de Celler Empordàlia, Cervesa de Roses, Pastisseria Ricard i Inu Sushi.
