Rugbi
L'escola del Rugbi Club Alt Empordà, premiada com a millor de l'any a Catalunya
El club castelloní rebrà el guardó el pròxim 29 de maig, en una gala organitzada per la Federació Catalana
Paral·lelament, el sènior masculí ascendeix per via playout a Segona Catalana
El Rugbi Club Alt Empordà (RCAE) serà distingit, el pròxim divendres 29 de maig, amb el premi "Escola de l’any 2025/2026" per la Federació Catalana de Rugbi. Rebrà el guardó en la cinquena edició de la Nit del Rugby. Aquest premi reconeix la trajectòria, el creixement i la transmissió de valors de l’entitat altempordanesa en les seves categories de formació.
La Federació Catalana de Rugbi destaca l’excel·lència del club en la gestió del seu projecte educatiu i esportiu, que acull nens i nenes des dels 4 anys (S6) fins als 16 (S16). El premi valora el compromís de l'RCAE amb el rugbi de base, fomentant no només la tècnica de l’oval, sinó pilars fonamentals com el respecte, la integració, l’esforç i la germanor.
"Aquest premi és un reconeixement a totes les famílies, entrenadors i voluntaris que fan possible que cada dimarts, divendres i els dies de partit el camp d'Empuriabrava s'ompli d'il·lusió", explica la junta directiva del club. "Ser distingits com a escola de rugbi de l’any de Catalunya ens motiva a seguir treballant per a oferir un espai on els infants puguin créixer com a esportistes i com a persones."
Ascens del sènior a Segona Catalana
A banda, els Rucs, l’equip sènior masculí del Rugbi Club Alt Empordà, van ascendir dissabte passat a Segona Catalana. Després que el conjunt perdés la final de la lliga contra l’Alella i quedés, per tant, sense l’ascens directe, la fase de Playout va donar una nova oportunitat de promoció. Els Rucs van jugar a casa, a Empuriabrava, i van tombar el conjunt combinat entre l’Hospitalet i el Cervelló.
