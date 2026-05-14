Ciclisme

La Transpyr Coast to Coast tornarà a sortir des de Roses i tindrà la incorporació del gravel

Començarà el 31 de maig i travessarà els Pirineus fins a Irun, on s'arribarà el 6 de juny

La presentació de la Transpyr davant el port de Roses. / AJ Roses

Redacció

Roses

Roses tornarà a donar el tret de sortida a la Transpyr Coast to Coast, la prova ciclista per etapes que connecta el Mediterrani amb l’Atlàntic a través dels Pirineus. La 16a edició s’ha presentat aquest dijous al matí amb la participació d’Oriol Sallent, director de Transpyr; Fèlix Llorens, regidor de Turisme i Promoció Econòmica, i Miguel Ángel Muñoz, regidor d’Esports de Roses

La prova començarà el 31 de maig a Roses i finalitzarà el 6 de juny a Irun, després de travessar diferents poblacions pirinenques com Camprodon, la Seu d’Urgell, el Pont de Suert o Vielha, Ainsa, Jaca, Auritz o Eguesibar, segons la modalitat. Enguany, la principal novetat és la incorporació del gravel, que se suma a les modalitats de BTT, road i e-bike.

Oriol Sallent ha destacat que la Transpyr continua creixent i adaptant-se a les noves tendències del ciclisme, amb un itinerari específic per a gravel però mantenint l’esperit d’aventura de la prova. L’esdeveniment manté també un fort caràcter internacional: el 65% dels participants provenen de fora de l’Estat espanyol i un 27% repeteixen experiència.

Des de l’Ajuntament, Miguel Ángel Muñoz ha subratllat que formar part de la Transpyr Coast to Coast reforça l’aposta de Roses pel cicloturisme i pels esdeveniments esportius vinculats a la natura. Fèlix Llorens ha remarcat que la prova contribueix a projectar internacionalment el municipi i a potenciar un model de turisme actiu i desestacionalitzat.

L’organització preveu la participació de 300 ciclistes, tots els quals pernoctaran almenys una nit a Roses. A més, un 30% dels participants s’hi estaran entre dos i tres dies, sovint acompanyats de familiars o amics, fet que reforça l’impacte turístic i econòmic de la prova al municipi.

