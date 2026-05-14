Primera Catalana
Els números del descens a Segona Catalana: el Figueres necessita un sol punt per salvar-se
La Unió dependrà de si mateixa en el partit de l'última jornada contra el Caldes de Montbui
Els números de la Unió Esportiva Figueres per a evitar el segon descens consecutiu són senzills: si l'equip suma un punt contra el Caldes de Montbui en l'última jornada, mantindrà la categoria. La Unió afronta el darrer assalt des de la dotzena posició, la que marca la permanència a Primera Catalana. Tot darrere hi té un Parets del Vallès que, amb 34 punts, en té tres menys que els figuerencs, però que el superaria en cas d'empat, ja que té un average directe favorable.
En l'última jornada, altempordanesos i vallesans s'enfrontaran a dos equips que ja van certificar la permanència el cap de setmana passat. La Unió rep el Caldes, conjunt que va golejar el Tossa contra tot pronòstic (4-0). El Parets, per la seva banda, també jugarà a casa i contra un Bosc de Tosca que continuarà sent equip de Primera gràcies a l'última victòria contra el Mollet (4-2). L'única opció de supervivència del Parets implica guanyar el seu duel i esperar que el Figueres perdi el seu partit.
Tots dos conjunts jugaran de manera simultània en una jornada unificada programada per al pròxim dissabte a les cinc de la tarda, una hora més tard de l'habitual en els partits de Vilatenim. La Unió Esportiva Figueres ha anunciat aquesta setmana que hi haurà entrada gratuïta per a tothom que vulgui animar l'equip en el partit decisiu.
El Palamós, determinant
Tal com es preveia dissabte passat, quan el Figueres va perdre a Lloret (2-1), el Palamós podia jugar un paper protagonista en la lluita pel descens. El degà rebia el Parets l'endemà diumenge amb el play-off d'ascens en joc, i va acabar enduent-se una patida victòria per 1 a 0. Si el Parets hagués guanyat el partit s'hauria col·locat per davant de la Unió i l'hauria deixat en zona de descens i sense dependre de si mateixa. El Palamós, així doncs, li va fer un gran favor al seu clàssic rival empordanès.
