Primera Catalana
L'Adepaf Txots celebra el títol a casa amb la vint-i-dosena victòria de la temporada
Guanya el Vilassar de Dalt per 74 a 62 en tota una festa de l'ascens
L'Adepaf Txots va sumar una nova victòria, la número vint-i-dos de la temporada, en l’últim partit de la temporada al Poliesportiu Roser Llop. El duel va ser una festa de celebració de l’ascens i el títol de lliga de l’equip figuerenc.
Els de Marc Delemus van guanyar el Vilassar de Dalt, quart classificat, per 74-62. Brayan Ortega, amb 18 punts, i Adrià Verdaguer, amb 15, van ser els líders d’anotació en un partit que va decantar-se a favor dels locals a partir d’un bon segon quart.
L'Adepaf tancarà la temporada a la pista del Lliçà d'Amunt, diumenge a les sis de la tarda, en l'última jornada de la temporada.
Subscriu-te per seguir llegint
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Una motxilla amagada a l’Empordà: un enigma que es reactiva trenta anys després, des de l’Equador
- La Seguretat Social reconeix als jubilats el cobrament de 36 euros al mes per cada fill
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- Mor Josep Company, el fundador de Finques Company que va veure néixer el turisme modern a la Costa Brava
- VÍDEO | El partit de play-off entre el Borrassà i el Vilamalla acaba amb una baralla a les graderies
- L'estudiant de 92 anys que escriu una tesi doctoral sobre art a mà: 'Li dedico sis hores diàries
- Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys