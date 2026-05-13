Primera Territorial

L'Escolàpies manté la categoria a Primera Territorial després de reaccionar a la segona volta

Guanya el Banyoles (69-72) en la setena victòria de la segona volta

L'Escolàpies celebra l'onzena victòria. / CB Escolàpies

Roger Illa

El sènior masculí de l’Escolàpies Figueres va estar en descens a Segona Territorial fins al mes de març, però al final mantindrà la categoria. La victòria del cap de setmana passat a la pista del Banyoles (69-72) li assegura la permanència abans i tot de disputar l’última jornada de la temporada a la lliga. L'Escolàpies va decidir el duel decisiu a partir del tercer quart. Pol Aznar (22 punts), Mark López (18 punts) i Aleix Mallol (15 punts) van destacar amb la seva aportació ofensiva.

La salvació de l’Escolàpies s’ha decidit en una bona segona volta. L’equip figuerenc va arribar a l’equador de la lliga amb només quatre victòries i en la zona de descens, però la millora de resultats en el segon tram de la temporada li ha assegurat una permanència prou plàcida. L’Escolàpies ha sumat set victòries en els dotze partits que ha jugat, fins a situar-se amb un total d’onze.

L’equip podrà celebrar la salvació a casa, en l’últim partit de l’any. Rebrà el Sant Hilari, setè, amb l’opció d’igualar-lo a victòries. Serà dissabte a tres quarts de sis.

