Crisi al Reial Madrid
Les millors frases de Florentino Pérez a la roda de premsa: "Volen que estigui en fase terminal"
"M'hauran de fer fora a trets", va ser una de les declaracions més destacades
Sergio R. Viñas
Florentino Pérez va comparèixer aquest dimarts davant els mitjans per anunciar que convoca eleccions a la presidència del Reial Madrid, comicis als quals ell mateix es presentarà.
El màxim mandatari blanc, de 79 anys, ha acusat els periodistes de voler prendre la propietat del Reial Madrid als seus socis, ha insistit a reclamar una sanció esportiva per al Barcelona pel cas Negreira i ha denunciat una "confabulació" en contra seu.
La seva continuïtat
"Lamento dir-los que no dimitiré. He demanat que s'iniciï el procés electoral per convocar eleccions, a les quals ens presentarem".
La seva salut
"Diuen que no existeixo, que estic malalt, que tinc un càncer terminal. La meva salut és perfecta. Si tingués càncer, hauria d'ingressar en un centre oncològic [...]. Si ni tan sols he anat al metge. Volen que estigui en fase terminal. Un amic m'ha dit que hi ha un lloc a la Xina per a les malalties oncològiques. No em cago en su padre porque... S'ho han cregut fins i tot els meus amics [que estic malalt]".
El cas Negreira
"Ens enfrontem al cas Negreira, un escàndol que encara no s'ha resolt, amb àrbitres encara. Estem fent un dossier, des de fa dos anys, de 600 pàgines, que enviaré a la UEFA. No hi ha cap precedent en el futbol mundial. Diu el president del CTA que l'hem d'oblidar. Però com ho oblidarem... A veure si la UEFA hi fica mà, que la hi ficarà. Hi ha hagut una corrupció pagada durant 20 anys. He vingut a lluitar, no perquè els àrbitres s'enriqueixin amb els diners del Barcelona. El cas més greu de corrupció de la història del futbol".
Els periodistes
"El meu pare llegia l'ABC i em va subscriure fa molts anys, però ara he pres la decisió que em donaré de baixa de l'ABC per honrar el meu pare, que m'ho agrairà [...]. Per què volen ficar-se els periodistes amb el club més prestigiós, més valorat i amb més seguidors del món? Volen quedar-se amb el Reial Madrid".
La seva feina
"M'han escollit com el millor president de la història del Reial Madrid. Jo lluito contra tots. Soc el president més premiat de la història".
Les eleccions
"Que algú vingui, es presenti i em guanyi les eleccions a mi. Vet aquí com s'arregla el tema del Madrid i com es garanteix que sigui dels seus socis. Seré l'últim dels socis del Madrid que se'n vagi. Qui es vulgui presentar, que no fingeixi, que es presenti, té l'oportunitat. Que expliquin com ho avalaran. Que es presentin tots els que vulguin".
El tracte a les dones
"A veure, aquesta nena, que té dret a parlar, que sou tots molt lletjos".
La baralla Tchouaméni-Valverde
"Són dos xavals fenomenals. No és la primera vegada que es barallen dos jugadors. Però no té més transcendència. Em sembla molt malament, però pitjor que s'hagi filtrat. S'han barallat com es barallen els joves".
La seva presència
"Jo no soc el protagonista del tema esportiu. Jo no acostumo a parlar i tampoc parlo a la meva empresa. No vull filtrar. Per què estaré desaparegut? Perquè perdem un partit a la Lliga?".
La confabulació
"Han orquestrat una campanya vostès [els periodistes] i altres dolents que hi ha allà fora. És una orquestració dels dolents contra el Reial Madrid".
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- La Seguretat Social reconeix als jubilats el cobrament de 36 euros al mes per cada fill
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- Mor Josep Company, el fundador de Finques Company que va veure néixer el turisme modern a la Costa Brava
- VÍDEO | El partit de play-off entre el Borrassà i el Vilamalla acaba amb una baralla a les graderies
- L'estudiant de 92 anys que escriu una tesi doctoral sobre art a mà: 'Li dedico sis hores diàries
- Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
- Cristina Bech, regidora de Castelló: 'No estaré a la llista de Junts, ni em tornaré a presentar el 2027