Ciclisme
Els ciclistes màster Ángel Gregorio i Alexandre Lladó sumen podis internacionals
Gregorio queda tercer a la 66 Degrés Sud i Lladó es col·loca líder de la Copa del Món d'XCM que ja va guanyar el 2025
Els ciclistes altempordanesos del Linbikes Lefa Team van completar un cap de setmana de grans resultats en diferents proves internacionals del calendari UCI, entre les quals va destacar el la victòria del borrassanenc Alexandre Lladó en la segona prova de la Copa del Món.
El figuerenc Ángel Gregorio va aconseguir una meritòria tercera posició en la categoria M45 de la prestigiosa prova 66 Degrés Sud de la UCI Gran Fondo World Series. La cursa es disputava a Canet de Rosselló (França). Va tenir un exigent recorregut de 188 quilòmetres i 2.304 metres de desnivell positiu, amb diverses ascensions puntuables i un traçat molt selectiu pels Pirineus Orientals.
Amb aquest resultat, Ángel Gregorio aconsegueix la classificació per al Campionat del Món UCI Gran Fondo de Niseko (Japó) i per al Campionat d’Europa de Varese (Itàlia).
Victòria a Elba i lideratge
L’altra notícia del cap de setmana va arribar des d’Itàlia, on Alexandre Lladó es va imposar en la segona prova de la Copa del Món d’XCM disputada a Capoliveri, a l’illa d’Elba. La cursa presentava un duríssim recorregut de 72 quilòmetres i 2.700 metres de desnivell positiu, en un dels circuits més exigents del panorama internacional, amb pujades explosives, trams tècnics i descensos molt físics que van portar al límit a tots els participants.
Amb aquesta victòria, Alexandre Lladó es col·loca primer a la general de la Copa del Món de XCM i vestirà ja el mallot de líder en la pròxima cursa, el 31 de maig a Andorra.
