Successos
VÍDEO | El partit de play-off entre el Borrassà i el Vilamalla acaba amb una baralla a les graderies
Es va produir un cop acabat el partit d'anada de les semifinals
El partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a Tercera Catalana entre el Borrassà i el Vilamalla va deixar una impactant baralla a les graderies. Tot i que el partit —guanyat pel Vilamalla per 0 a 1— va transcórrer amb normalitat, seguidors de tots dos equips van enfrontar-se en els moments posteriors al xiulet final. La baralla té implicació d'almenys un jugador del Vilamalla que no estava convocat.
La tornada de les semifinals es disputarà aquest diumenge vinent a les cinc de la tarda, a Vilamalla.
