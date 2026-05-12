Tenis taula

El Tramuntana salva la Superdivisió in extremis i amb una empenta inesperada

Perd l'últim partit de lliga, però els dos punts d'un partit impugnat per alineació indeguda li donen la permanència

Les palistes del Tramuntana en un partit d'aquest any. / TTT

Roger Illa

Figueres

El sènior femení del Tennis Taula Tramuntana va salvar dissabte la categoria a la Superdivisió espanyola. Ho va fer en l’última jornada i amb molta tensió: el Jerez, l’equip amb qui va jugar-se el descens, va acabar amb només un punt menys a la classificació.

El Tramuntana va tenir una empenta inesperada. Les figuerenques van perdre la penúltima jornada contra el Burgos. El club, però, va impugnar el partit per l’alineació indeguda d’una palista rival que no havia complert el nombre de partits previs necessari per a ser escollida en una de les últimes jornades de lliga. A finals de la setmana passada, just abans de la jornada final, es va resoldre la demanda amb victòria per 4 a 0 i dos punts per al Tramuntana.

El fet tenia una importància decisiva, ja que feia que el Tramuntana avancés a la taula el Jerez i afrontés l’última jornada des de fora un descens que ha trepitjat bona part de l’any. El darrer partit de lliga es va jugar dissabte i ni les gironines ni les gaditanes van poder sumar, així que tot va quedar tal com estava abans de començar: amb el Tramuntana salvat i el Jerez descendit.

Amb la permanència assolida, queda per decidir si el club de Figueres prepararà un nou any a la màxima divisió estatal o si decidirà fer un pas enrere voluntàriament.

El masculí també se salva

El sènior masculí, per la seva banda, també es mantindrà a Divisió d’Honor. Va guanyar el Mataró (2-4) i tanca la temporada en la sisena posició de la segona categoria, dos punts per sobre el descens. La temporada vinent es trobarà amb el CER l’Escala.

