Quarta Catalana
Domini visitant en el primer assalt del play-off d’ascens a Tercera Catalana
El Camallera, el Vilamalla i el Roses City B guanyen fora de casa, mentre que l'Agullana aconsegueix l'única victòria local de les semifinals
El cap de setmana passat es van disputar els partits d’anada de les semifinals del play-off d’ascens a Tercera Catalana. En tres dels quatre partits amb equips altempordanesos implicats hi va haver victòria visitant. El pròxim cap de setmana decidirà qui serà a les dues finals.
En el grup 1, el Roses City B va sorprendre amb una victòria molt valuosa a Lladó. Tot i partir com a favorits en l’eliminatòria, els segons classificats visitaven un dels camps més complicats de la lliga. Van resoldre la visita gràcies a una gran primera meitat en la qual van anotar tres gols. Mario Cáceres va firmar un dels tres doblets que va haver-hi a les semifinals. En el segon temps, el Lladó va poder apropar-se amb dues dianes que van deixar el 2-3 final i que el mantenen amb vida de cara a la tornada.
També en el grup 1, l’Agullana va aconseguir l’única victòria local, contra el Selvatans. Va remuntar a la segona meitat amb un doblet d’Eloi Jiménez. Abans havia marcat l’incombustible Romà Brusés per als de la Selva de Mar.
A l’altre grup empordanès, el Vilamalla i el Camallera fan bo el seu favoritisme i s’enduen el primer assalt com a visitants. Els blanc-i-negres van vèncer a Borrassà amb un gol final de Mamadoualpha Diallo. El duel va deixar una picabaralla final a les graderies del Municipal borrassanenc.
El Camallera és qui té més encarrilada l’eliminatòria. El tercer classificat del grup 2 visitava el Verges, el "convidat" de la promoció. Els locals van aguantar durant bona part de l’enfrontament, però Narcís Bahí, amb un doblet exprés a les acaballes, va deixar un 0 a 2 que col·loca els grocs ben a prop de la final.
