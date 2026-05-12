El Futbol Club Borrassà condemna la baralla ocorreguda després de les semifinals del play-off d'ascens

El club donarà suport a qualsevol acció legal que pugui derivar dels incidents

La graderia del Municipal de Borrassà en un partit anterior. / Reyan Aziz

Redacció

Borrassà

El Futbol Club Borrassà ha denunciat, en un comunicat emès aquest dimarts a la tarda, els incidents produïts dissabte passat a les graderies del Camp Municipal. L'entitat ha titllat d'"inacceptables" els fets violents i ha expressat que "no tenen cap mena de cabuda ni en el nostre camp, ni en el futbol amateur empordanès, ni en cap espai esportiu". El comunicat respon a la baralla entre aficionats del Borrassà i el Vilamalla, amb la implicació d'almenys un jugador dels vilamallencs, ocorreguda just després del final del partit.

De la mateixa manera, el club altempordanès expressa la seva "condemna més rotunda davant de qualsevol manifestació de racisme o xenofòbia" i trasllada el seu "suport i solidaritat a les persones que van patir o presenciar la situació". També afegeix que donarà suport a qualsevol acció legal que pugui derivar dels incidents.

El partit de tornada de les semifinals del play-off es jugarà dissabte vinent (17 hores) a Vilamalla.

