Barça
La celebració de la Lliga: la gran festa de Laporta a Luz de Gas i la bogeria de Casadó i Balde a la plaça Catalunya
El president electe del Barça va celebrar el títol de Lliga a la seva discoteca de referència
Pocs minuts abans de les dues de la matinada, Joan Laporta va sortir per fi a les portes de Luz de Gas, la seva discoteca de referència malgrat que en els últims temps els veterans del lloc ja no estan gaire ben vistos. El president electe del Barcelona es disposava a celebrar amb el jovent el títol de Lliga aconseguit hores abans després del triomf de l’equip d'Hansi Flick davant el Reial Madrid (2-0) a l’Spotify Camp Nou.
Desenes d’aficionats del Barça esperaven l’arribada del president. Protegit pels seus escortes i acompanyat, entre d’altres, per Xavi Puig, íntim amic i directiu responsable de l’equip femení, Laporta es va deixar portar des de la mateixa porta del local. Va cridar, va saltar i va cantar de valent mentre, amb un somriure d’orella a orella, desfilava pel passadís que li van muntar perquè pogués entrar a la discoteca. "Boti, boti, boti, madridista qui no boti", cantaven els seguidors, amb Laporta saltant sense perdre el ritme.
Dins, el sarau havia de continuar. Sense separar-se del puro, Laporta va tornar a cantar l’himne del Barça mentre era complimentat pels assistents al festival blaugrana, bufandes i samarretes al vent.
Els futbolistes del primer equip, que ja sabien el que es coïa, van optar per altres plans. Així que van anar, amb els seus cotxes, cap al carrer Bori i Fontestà, al Boris Club, molt més íntim i exclusiu. Lamine Yamal, que no va poder jugar el clàssic perquè està recuperant-se d’una lesió que el farà arribar al límit al pròxim Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, va arribar en un cotxe conduït pel seu amic de la infància Souhaib. D’altres ho van fer caminant.
Els que segueixen amb les seves tradicions són Olmo, Pedri i Eric, que van sortir del Camp Nou embotits a les samarretes de celebració i fent ús del Bicing davant la sorpresa dels que passaven pel seu costat. Fa un any, al costat d’Iñigo Martínez, ja van agafar les bicicletes quan van anar a visitar Ferran Torres, llavors ingressat a l’hospital després de ser operat d’apendicitis.
També va recórrer a la tradició Marc Casadó, una altra vegada un dels futbolistes més feliços i estimats del vestidor malgrat la seva escassa participació. De fet, serà difícil que es mantingui en la primera plantilla la temporada vinent. Tant li fa. Si fa un any Casadó va anar a celebrar el títol a Canaletes, aquesta vegada es va unir als aficionats que estaven congregats a la plaça de Catalunya. Ho va fer amb Alejandro Balde, que no va dubtar i va gravar l’escena davant l’alegria dels aficionats d’un Barça que ha deixat molt enrere aquells temps en què es guanyaven títols i ningú els celebrava.
