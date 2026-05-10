Tercera RFEF

Maneta amb exhibició del Peralada per tancar la temporada en vuitena posició

El capità Sergi Romero ha jugat el seu últim partit i ha estat homenatjat

Biel Carreras ha fet dos gols i dues assistències en els primers quaranta minuts de partit

El passadís a Sergi Romero, capità del Peralada, que es retira amb trenta-cinc anys

Peralada

El Peralada ha regalat el millor final de temporada possible al públic del Municipal. L'equip xampanyer, que arribava sense cap pressió a la classificació, ha fet una maneta contra la Montanyesa. Tanca l'any en la vuitena posició i empatat a 46 punts amb l'Escala. El duel ha servit per a acomiadar el capità Sergi Romero, que ha rebut un emotiu passadís quan ha estat substituït.

La golejada peraladenca s'ha cuinat en una primera part sensacional de joc. Els d'Àlex Marsal han sortit especialment frescos i una Montanyesa destensada no ha tingut res a fer davant el vendaval rival. El primer temps ha tingut un nom i un cognom, el de Biel Carreras. El jove mitjapunta ha fet una exhibició amb les dues primeres assistències, a Iker (10') i Raúl Gómez (25'), i dos grans gols posteriors. Tots els quatre gols dels primers quaranta-cinc minuts han tingut la contribució directa del gironí.

Després de la mitja part el partit ha baixat de revolucions i només Llorenç, amb un gran xut llunyà, ha tornat a veure porteria i ha completat la maneta. Més enllà del resultat, la nota destacable l'ha posat l'emocionant retirada de Sergi Romero. El central penja les botes amb trenta-cinc anys i havent disputat vuit temporades amb el Peralada. Romero ha estat acomiadat amb un passadís format pels seus companys d'equip, per l'staff tècnic xampanyer i pels rivals un cop ha estat substituït per Èric Sibecas.

