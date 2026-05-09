Segona Catalana
Salvació matemàtica del Roses, que podrà somiar en un miracle per ser al play-off d'ascens
Guanya el Sant Gregori (3-2) en l'últim partit de l'any al Mas Oliva
L'Agrupació Esportiva Roses ha certificat aquest dissabte la salvació matemàtica a Segona Catalana. El club costaner ha guanyat a casa contra el Sant Gregori (3-2) i ja té la distància que necessitava per a assegurar-se la permanència.
Hossni (30'), Moha (46') i Ramy (52') han estat els golejadors d'un Roses que s'ha posat dos gols per sobre en la sortida del segon temps i que ha mantingut l'avantatge després que el Sant Gregori retallés distàncies.
Amb l'objectiu prioritari assegurat, el Roses podrà permetre's somiar en l'última jornada. Té opcions mínimes d'esmunyir-se en el play-off d'ascens, ja que la cinquena plaça està a tres punts. La promoció la marca el Bescanó i segurament ho farà també el Bisbalenc, que s'enfrontarà demà al ja descendit Palafrugell i si guanya l'empatarà a la taula.
El Roses té l'average directe guanyat contra tots dos, així que un hipotètic empat a punts el col·locaria per sobre. Si els de Nelson Hinojosa guanyen el descendit Amer i el Bescanó i el Bisbalenc perden, el Roses els superarà. Això sí, caldran encara més caramboles: el Fornells i el Sant Gregori haurien de perdre o empatar i l'Arbúcies hauria de perdre. Les probabilitats són minúscules, però existeixen.
Subscriu-te per seguir llegint
- Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
- Landa, un nen de Figueres
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- Eloi Salvat, llibreter: "No tinc ànima de comerciant. A mi m'agrada llegir i la factura que he de pagar és tenir una llibreria"
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- El Castell de Sant Ferran de Figueres dedica una exposició permanent a la gran voladura de 1939
- Nou intent d'estafa a Figueres: truca, es fa passar per l'Ajuntament i reclama el pagament del rebut d'escombraries
- Barbacid es desvincula de l’empresa i de les patents creades per testar la seva teràpia contra el càncer després de les acusacions de 'conflicte d’interès