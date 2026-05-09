Salvació matemàtica del Roses, que podrà somiar en un miracle per ser al play-off d'ascens

Guanya el Sant Gregori (3-2) en l'últim partit de l'any al Mas Oliva

Un onze d'aquesta temporada de l'AE Roses. / AE Roses

Roger Illa

Roses

L'Agrupació Esportiva Roses ha certificat aquest dissabte la salvació matemàtica a Segona Catalana. El club costaner ha guanyat a casa contra el Sant Gregori (3-2) i ja té la distància que necessitava per a assegurar-se la permanència.

Hossni (30'), Moha (46') i Ramy (52') han estat els golejadors d'un Roses que s'ha posat dos gols per sobre en la sortida del segon temps i que ha mantingut l'avantatge després que el Sant Gregori retallés distàncies.

Amb l'objectiu prioritari assegurat, el Roses podrà permetre's somiar en l'última jornada. Té opcions mínimes d'esmunyir-se en el play-off d'ascens, ja que la cinquena plaça està a tres punts. La promoció la marca el Bescanó i segurament ho farà també el Bisbalenc, que s'enfrontarà demà al ja descendit Palafrugell i si guanya l'empatarà a la taula.

El Roses té l'average directe guanyat contra tots dos, així que un hipotètic empat a punts el col·locaria per sobre. Si els de Nelson Hinojosa guanyen el descendit Amer i el Bescanó i el Bisbalenc perden, el Roses els superarà. Això sí, caldran encara més caramboles: el Fornells i el Sant Gregori haurien de perdre o empatar i l'Arbúcies hauria de perdre. Les probabilitats són minúscules, però existeixen.

La PCR a la dona ingressada a Alacant dona negatiu en hantavirus

Li cau una multa de 19.000 euros per treballar unes hores sent jubilat: el cas que ho canvia tot

Emoció i llàgrimes entre els manifestants en conèixer l’alliberament de l’activista catalanopalestí de la Flotilla

Una jutgessa confirma el confinament obligatori dels espanyols a bord del vaixell amb el brot d'hantavirus

Incendi en un hostal de Roses: una vintena de persones evacuades i tres atesos

Investiguen 3 persones per 10 denúncies d'agressió sexual a menors en un creuer

Agricultura estreny el setge a la PPA: més paranys per a la captura col·lectiva i reforç de caçadors nocturns

Una catalana sense símptomes, en quarantena després d'haver compartit avió amb l'holandesa que va morir d'hantavirus

