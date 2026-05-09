Quarta Catalana
"Vam prendre la decisió correcta": La Jonquera certifica l'ascens després de renéixer a Quarta Catalana
El club fronterer puja dos anys després de tornar a començar des de l'última categoria
El president Joan Budó, l'entrenador Eric Sanjuan i el jugador Pep Vergara parlen sobre les claus d'una lliga que han liderat des del primer dia
Feia deu anys que la Jonquera no vivia un ascens. Aquell juny de 2016 l'equip fronterer, segon a Primera Catalana, va superar un play-off a doble partit contra el Santboià i va pujar per primer cop a Tercera Divisió. Ara el context és ben diferent. El club, que va decidir tornar a començar des de Quarta Catalana l'estiu de 2024, ascendeix una categoria des de la divisió més baixa del futbol català. I ho fa amb una base de jugadors locals que han aconseguit liderar des del primer fins a l'últim dia el seu grup.
"Vam prendre la decisió correcta", valora ara Joan Budó, president del club. La Jonquera va decidir renunciar a la seva plaça a Segona Catalana tot i haver-se salvat sense problemes. Molts jugadors van decidir marxar, no es va poder formar una plantilla que garantís competir i es va optar per convertir el filial en el sènior. "Abans teníem tres o quatre jugadors de casa i la resta eren de fora, mentre que ara és totalment al revés", diu Budó.
El "reinici" de la Jonquera ha alleujat de valent la pressió econòmica sobre l'entitat. La directiva de la qual forma part l'actual president va entrar fa cinc anys i aquest admet que, en aquell moment, "els van tremolar les cames". "És insostenible dedicar-se a fitxar jugadors d'arreu de la província per fer un equip que no saps si continuarà l'any següent", diu ara, amb una estructura pressupostària que permet que el club estalviï en el primer equip, però que pugui permetre's reduir les quotes del futbol base, augmentar el nombre d'actes o pujar la qualitat i la titulació dels entrenadors d'un futbol base que compta amb uns 220 jugadors de totes les categories.
Grup d'amics
Tant el president com el primer entrenador, Eric Sanjuan, coincideixen a destacar que la base de jugadors locals ha esdevingut clau per al títol. "Li ha donat un compromís afegit, allò que se sol dir de 'sentir els colors'", afirma Joan Budó. Sanjuan, per la seva banda, remarca la importància del fet dins el terreny de joc: "El nostre principal punt fort és que la major part de l'equip és de la Jonquera i dels voltants, són amics i tots corren per tots". Les dues temporades a Quarta i la reconnexió amb el municipi han ajudat a omplir el Municipal de Les Forques la majoria dels diumenges, sovint "amb unes tres-centes persones", valora Budó.
Eric Sanjuan constata la "predisposició" del grup a l'hora d'adaptar-se a la seva idea de joc. La Jonquera s'ha acostumat a tenir la iniciativa, sobretot a casa, on només ha cedit un empat en tota la temporada. A fora, el repte ha estat més exigent. L'entrenador explica que adaptar el seu estil a camps més petits ha estat un "aprenentatge de tota la temporada". Especialment significativa va ser la derrota que va patir la Jonquera a la Selva de Mar, contra un Selvatans que va remuntar un 0-3 fins a acabar imposant-se per 5-4. Allò va ser "un punt d'inflexió", analitza Sanjuan, decisiu per a afrontar les visites complicades d'una altra manera.
Un dels jugadors que més va haver d'adequar la seva manera de jugar va ser el jonquerenc Pep Vergara. El mitjapunta va fer un canvi sorprenent l'estiu de 2024: jugava al Figueres, amb el qual s'havia quedat a tocar de l'ascens a Tercera, i va baixar cinc categories de cop per tornar a l'equip del seu poble. La seva decisió l'explica la seva paternitat recent i les ganes d'agafar-se el futbol d'una manera diferent, "més com un hobby". Admet que va estar a punt de deixar de jugar, però el projecte dels fronterers el va convèncer. És ara l'únic jugador de la plantilla que va pujar a Tercera Divisió que continua al club.
La Jonquera ha agraït la seva tornada, ja que Vergara ha tingut un rol totalment protagonista en les dues últimes temporades. Aquesta temporada ha estat titular en 23 dels 24 partits on ha anat convocat. Ha fet 16 gols, tot i que la seva tasca s'ha centrat més a fer jugar l'equip i a generar oportunitats per als companys. Vergara, de trenta anys, ha hagut d'habituar-se a jugar en entorns molt diferents dels de Lliga Elit o Tercera Divisió, però explica que ho ha afrontat amb energia: "Al final t'adaptes; es tracta de donar més importància a les disputes, les segones jugades i un joc més directe, però al final s'ha de saber competir a tot arreu".
"Arribarem fins allà on puguem i si no pugem més, no passa res. Sobretot, volem procurar que els nois de la Jonquera puguin jugar a casa"
Pep Vergara, que va debutar com a sènior a la Jonquera abans de recórrer el grup andalús de Tercera i passar després pel Palamós, l'Escala i la Unió, continuarà en el club a Tercera Catalana. Apunta que li agradaria que l'equip continués en la línia actual, format per una base local. Eric Sanjuan seguirà sent el seu entrenador. El jove tècnic encara la temporada vinent amb menys pressió que la d'aquest any i amb la confiança de tenir "la feina avançada" pel que fa a l'establiment de la seva idea de joc. Finalment, Joan Budó no posa pressa per tornar a Segona Catalana. "Arribarem fins allà on puguem i si no pugem més, no passa res. Sobretot, volem procurar que els nois de la Jonquera puguin jugar a casa", conclou.
