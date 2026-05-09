Primera Catalana
El Figueres perd i patirà fins a l'última jornada: diumenge sabrà si dependrà de si mateix
La Unió cau a Lloret (2-1) i haurà d'esperar que punxin el Premià i el Banyoles per a afrontar l'última jornada des de fora del descens
El Figueres ha perdut en la penúltima jornada de lliga contra el Lloret (2-1). Els de la Selva, que lluiten per ser al play-off d'ascens, han marcat en els trams inicials de totes dues parts i la Unió, tot i intentar-ho de valent, només ha estat capaç de retallar distàncies en el 85' i gràcies a Àlex Pérez.
La derrota, d'entrada, té un efecte decisiu per al Figueres: esvaeix qualsevol opció de salvar-se abans de l'última jornada. L'equip continua a tres punts del descens que marca el Parets, i els vallesans visiten demà diumenge el Palamós. El Figueres té un average directe desfavorable contra els paretans. Entre ambdós equips se situa el Premià, amb un punt menys que el Figueres, però també amb un partit encara per disputar contra un Banyoles que expirarà la seves últimes opcions de salvació.
La Unió haurà d'estar pendent dels dos rivals que té per sota. El pitjor escenari per al Figueres seria una victòria de tots dos. En aquest cas, l'equip figuerenc afrontaria l'última jornada des de la zona de descens i sense dependre de si mateix.
En el millor cas, almenys un dels dos clubs punxaria en el partit de diumenge i la Unió en faria prou de vèncer el Caldes a casa per a salvar-se. El pròxim rival del Figueres ha certificat la permanència aquest dissabte. El duel està programat per al pròxim dissabte a les quatre de la tarda, però és possible que es reorganitzi la jornada per a unificar horaris en els partits amb el descens i el play-off en joc.
