Crisi al club blanc
La "guarderia" del Reial Madrid es va convertir en un polvorí: la baralla de Tchouaméni i Valverde no és un cas aïllat
Sergio R. Viñas
El diagnòstic més precís del vestidor del Reial Madrid el va pronunciar Xabi Alonso, gairebé a títol pòstum, quan sabia que el seu temps al Bernabéu s’esgotava sense remei. Ho va fer de cara, acusant a Valdebebas els seus jugadors de comportar-se com en una "guarderia". Aleshores, no s’havien produït ni la meitat dels incidents coneguts al llarg de la temporada, protagonitzats per gairebé una desena de futbolistes diferents. La baralla de Tchouaméni i Valverde, que ha motivat un expedient disciplinari a tots dos i una baixa "de 10 a 14 dies" de l’uruguaià per un traumatisme cranioencefàlic producte del xoc és l’últim capítol (de moment) del polvorí en què s’ha convertit el vestuari blanc.
Dies després del 5-2 al Metropolitano, el partit que va fer descarrilar la gran arrencada de temporada de l’equip de Xabi Alonso, al Madrid l’esperava un compromís senzill, però incòmode pel viatge. Valverde va haver de jugar l’equip blanc al Kazakhstan i en la prèvia va parlar Valverde per reivindicar que no havia "nascut" per ser lateral dret, on jugava per les baixes de Trent i Carvajal, i que s’havia guanyat un lloc en la medul·lar. La reacció del tolosarra va ser relegar a la banqueta. La de l’uruguaià, no participar de l’escalfament. Quan el seu entrenador li va ordenar fer-ho a la segona part, ho va fer amb les mans a l’esquena.
D’aquell 0-5 a Almati també va sortir amb el gest torçat Bellingham. Havia tornat a l’onze contra l ’ Atlètic i la seva suplència en el següent partit el va fer sentir-se assenyalat com a culpable d’aquesta derrota al Metropolitano. Molest per jugar només 10 minuts, les queixes van arribar a orelles de Florentino Pérez, després que la seva mare li truqués per protestar pel que considerava un maltractament de Xabi Alonso al seu fill. Les històries sobre la seva vida extraesportiva tampoc han ajudat.
El que havia de ser el millor moment (juntament amb el 3-0 al City) d’una temporada nefasta es va convertir en el principi del final. La impresentable reacció de Vinícius quan va ser substituït al clàssic del Bernabéu va provocar una profunda crisi al club, que va reaccionar recolzant el futbolista i desautoritzant en privat l’entrenador, Xabi Alonso. El jugador va demanar perdó públicament, però va excloure el tècnic de la seva disculpa. Al club li va valer amb això, però l’entrenador va perdre tota l’autoritat davant un vestidor que es va dividir ,amb Vinícius, Valverde i Bellingham en contra seu i Mbappé, Courtois i Tchouaméni en la seva defensa. D’aquells fangs, aquests fangs.
L’episodi va passar al febrer, però no va transcendir fins fa uns dies. Rüdiger va bufetejar Carreras al vestidor de Valdebebas després d’un entrenament, a tall de retret per la seva actitud. El mateix lateral, en un comunicat insòlit, va confirmar els fets. La injustificable reacció violenta de l’alemany s’emmarca dins de la preocupació i l’enuig que regna al club per algunes de les actituds de Carreras, per qui es va fer un important desemborsament a l’estiu.
Carvajal confiava a gaudir de minuts en el tram final de temporada, sense res ja realment en joc, per mirar d’anar al Mundial. Arbeloa, no obstant, li ha negat qualsevol mínima oportunitat. El capità, molt molest, se’n va anar a parlar amb Arbeloa, que en una roda de premsa el va menysprear: "Tinc 23 jugadors en plantilla pensaré en el millor per al meu equip". Aquí va entendre el capità que el seu antic rival pel lateral dret blanc no li concediria ni les engrunes en les seves últimes setmanes com a jugador del Reial Madrid.
Mentre espera la resolució del judici en què se l’acusa de difusió de pornografia infantil, Asencio ha mantingut actituds i hàbits extraesportius que han molestat profundament al club, fins al punt que Arbeloava decidir apartar-lo de les convocatòries durant diversos partits. Algunes informacions van apuntar que va demanar explicacions per ser suplent contra el Manchester City. Posteriorment, va demanar perdó a companys i entrenador i va tornar a la dinàmica habitual.
Ceballos no jugarà més al Reial Madrid aquesta temporada i, tret de sorpresa, en la seva vida. El migcampista està apartat de la dinàmica de l’equip, absent de les convocatòries, després d’una forta discussió amb Arbeloa. Senzillament, no hi ha cap tipus de relació entre tots dos més enllà dels entrenaments. Un menys per a aquest tram final de temporada.
I enmig de tot aquest vodevil, amb un incendi gairebé cada setmana, a la gran estrella de l’equip no se li va acudir millor idea que fer una escapada a Sardenya amb la seva nòvia, l’actriu Ester Expósito, mentre estava lesionat. Unes vacances que han enfurismat el vestidor, que veuen Mbappé totalment desconnectat de la greu crisi que arrossega l’equip. Les seves imatges sortint de Valdebebas entre rialles després de la baralla entre Tchouaméni i Valverde no hi ajuden.
