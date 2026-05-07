Llibres
Toni Padilla conversarà sobre les llums i les ombres del futbol a l'Espai Cultural Bookman
El periodista esportiu presenta divendres el llibre Maleït futbol acompanyat del grup Afició UEF
Aquest pròxim divendres a dos quarts de set del vespre, el periodista esportiu Toni Padilla presentarà el seu llibre Maleït futbol a l'Espai Cultural Bookman de Figueres. L'acte serà organitzat pel grup Afició Unió Esportiva Figueres i el conduirà Carles Vilaseca.
En el llibre, de l'editorial Ara Llibres, Padilla exposa anècdotes de la història del futbol des d'una visió crítica. Maleït futbol analitza el trajecte d'un esport fins a convertir-se en un fenòmen global del qual depenen fortunes econòmiques i interessos polítics. Tal com explica l'editorial, l'obra "convida el lector a reflexionar sobre com el futbol ha modelat la cultura, la política i la vida quotidiana".
En la presentació a la llibreria Bookman (Carrer Sant Llàtzer, 17), també es xerrarà de la Unió Esportiva Figueres i de la seva particular història.
