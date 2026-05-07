Futbol
Una altra baralla entre Tchouaméni i Valverde acaba amb el segon a l’hospital amb una ferida oberta
Els dos jugadors van protagonitzar una forta discussió ahir i el jugador uruguaià es va negar a saludar el francès a l’inici de l’entrenament, cosa que va escalfar encara més l’ambient
Fermín de la Calle
El vestidor del Madrid ha esclatat definitivament. Aquest dijous s’ha produït un dels episodis més greus que es recorden al club en les últimes dècades. Ahir dimecres es va produir una forta discussió entre dos jugadors del primer equip: Aurélien Tchouaméni i Federico Valverde. L’incident va anar pujant de to, però no es va arribar a les mans, tot i que al vestidor va continuar el desafiament entre tots dos.
Una ferida i dos expedients
Aquest dijous s’esperava que els ànims s’haguessin calmat, però lluny d’això la situació ha esclatat. A l’inici de l’entrenament, Federico Valverde s’ha negat a saludar el francès després del que havia passat el dia anterior. I a partir d’aquell moment la tensió ha anat escalant fins a acabar en una baralla entre tots dos, després de la qual l’uruguaià s’ha hagut de desplaçar a la clínica Sanitas de Valdebebas perquè li posessin punts en un tall provocat per un cop del francès al rostre. El “charrúa” va acudir-hi acompanyat d’Álvaro Arbeloa, que es va desplaçar amb el jugador i va esperar que li cosissin la ferida. El jugador descansa a hores d’ara al seu domicili.
El club ha informat després de l’incident que ha obert expedient tant a Aurélien Tchouaméni com a Federico Valverde. La posició del club no es coneix de moment ni tampoc si hi haurà sanció interna, que s’ajustaria al reglament de comportament intern. Florentino Pérez ha intervingut personalment en la resolució posterior de l’incident i ha telefonat al jugador uruguaià per conèixer el seu estat de salut.
L’episodi és el colofó d’unes setmanes de molta tensió al vestidor, que arriben després de les derrotes i de l’eliminació a les diferents competicions en què el Madrid ja no té cap opció de guanyar títols. A més de l’incident entre Aurélien Tchouaméni i Federico Valverde, aquesta setmana també s’ha sabut que l’alemany Antonio Rüdiger va clavar una bufetada al gallec Álvaro Carreras, fet que el mateix lateral va confirmar en un comunicat posterior en què assenyalava: “Va ser un assumpte aïllat sense importància que ja està resolt”. I va insistir que la seva “relació amb tot l’equip és molt bona”.
Setmanes abans d’això, Kylian Mbappé va protagonitzar un sonat incident amb un membre de l’staff d’Álvaro Arbeloa que li havia xiulat un fora de joc que el francès no va encaixar bé, descarregant una ira desmesurada contra l’ajudant davant l’estupefacció de la resta de jugadors.
L’ambient és molt tens als entrenaments de Valdebebas, on a més Álvaro Arbeloa ha perdut tota l’autoritat perquè el vestidor sap que està amortitzat i que la seva etapa conclourà quan soni el xiulet final del partit contra el Sevilla en l’última jornada. José Ángel Sánchez, director general del club, s’ha personat aquest matí a l’entrenament després de l’incident entre Aurélien Tchouaméni i Federico Valverde i ha parlat amb els jugadors per intentar calmar els ànims i acabar la temporada de la manera més civilitzada possible.
