Bàsquet

L'Escolàpies recorda Roser Llop amb la cinquena edició del seu torneig memorial

L'Infantil femení, el Cadet masculí vermell i el Júnior masculí vermell disputen tres partits durant la jornada de diumenge

Imatge conjunta dels equips participants i la família de Roser Llop. / CB Escolàpies

El Club Bàsquet Escolàpies Figueres va celebrar, diumenge passat, la cinquena edició del Memorial Roser Llop. La jornada va servir per a recordar i reconèixer la figura de la jugadora de bàsquet figuerenca.

Es van disputar tres partits: l'Infantil femení va enfrontar-se al BC Torroella, el Cadet masculí vermell va jugar contra el CB Roses i el Júnior masculí vermell va veure's les cares amb el CB Olot.

Al final del Memorial es va fer el lliurament d’una placa commemorativa a la família de la Roser i els trofeus als equips participants. El club va agrair la presència de la família, els clubs visitants, l’afició i l’organització.

