Bàsquet
L'Escolàpies recorda Roser Llop amb la cinquena edició del seu torneig memorial
L'Infantil femení, el Cadet masculí vermell i el Júnior masculí vermell disputen tres partits durant la jornada de diumenge
El Club Bàsquet Escolàpies Figueres va celebrar, diumenge passat, la cinquena edició del Memorial Roser Llop. La jornada va servir per a recordar i reconèixer la figura de la jugadora de bàsquet figuerenca.
Es van disputar tres partits: l'Infantil femení va enfrontar-se al BC Torroella, el Cadet masculí vermell va jugar contra el CB Roses i el Júnior masculí vermell va veure's les cares amb el CB Olot.
Al final del Memorial es va fer el lliurament d’una placa commemorativa a la família de la Roser i els trofeus als equips participants. El club va agrair la presència de la família, els clubs visitants, l’afició i l’organització.
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- Els jubilats ja poden desgravar fins al 75% de la seva assegurança col·lectiva en la declaració de la renda
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
- Fernando Simón avança que el creuer de l’hantavirus salparà de Cap Verd sense persones afectades, que seran repatriades
- Les pediatres de Vall d'Hebron que van atendre el nadó maltractat veuen 'molt poc probable' que les seves lesions anals fossin per restrenyiment
- Activen els avisos per intensitat de pluges i xàfecs torrencials a l'Empordà per dilluns i dimarts a la tarda
- Àngela Domènech, regidora de l'Ajuntament de Figueres: 'Dues bèsties del Marroc m'han escopit als peus a la pujada del Castell