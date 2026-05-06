Primera Catalana
El Figueres assalta la cinquena posició quan falten només dues jornades
Guanya l'Aro (2-3) en la sisena victòria dels últims nou partits
El Figueres ja és el cinquè classificat de Primera Catalana després d’aconseguir una nova victòria a domicili. L’equip entrenat per Arseni Comas va guanyar l’Aro en un dels derbis empordanesos de la lliga (2-3) i es col·loca entre els cinc millors equips de la categoria quan només queden sis punts per a repartir-se.
La Unió va dur la iniciativa des del primer tram del partit. Els gols gairebé consecutius de Laia Palomeras (15’) i de Tati (20’) van posar el 0 a 2 abans de la mitja hora. L’Aro va reduir la diferència uns minuts més tard, però Júlia Soler, en el 50’ i després d’una expulsió de les locals, va fer el tercer unionista. Les rivals van tornar a apropar-se amb el 2-3, però no van poder firmar l’empat. És la sisena victòria del Figueres en els últims nou partits.
La Unió té ara tres punts més que l’Estartit, el seu rival en l’última jornada, i que l’Inter Granollers. Abans del duel final, això sí, l'equip altempordanès tindrà l'exigent visita de l'Ona Sant Adrià, primer classificat. Jugaran a Vilatenim el pròxim diumenge a les cinc de la tarda.
