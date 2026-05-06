Quarta Catalana
Comencen els play-offs de Quarta Catalana: aquests són els sorprenents horaris de les semifinals
Tot i que els clubs van rebre una nota informativa que indicava que hi hauria dues setmanes d'aturada, finalment les eliminatòries comencen aquest mateix cap de setmana
El Verges disputarà la promoció gràcies a l'ascens directe del Bàscara
Amb la temporada regular conclosa i l'"afer Bàscara" resolt, ja estan totalment definits els enfrontaments del play-off d'ascens a Tercera Catalana. Les anades de les semifinals de la promoció es disputaran aquest cap de setmana vinent, dues setmanes abans del que havia indicat la Federació Catalana de Futbol en una nota informativa. Hi haurà set equips altempordanesos i un de baixempordanès pugnant per ascendir des dels grups 1 i 2 de Quarta.
Durant la tarda de dissabte es disputaran els dos primers partits de semifinals del grup 1. El Lladó, cinquè, rebrà el Roses City B, segon, a les cinc de la tarda, i buscarà treure rèdit de la seva fortalesa com a local. Una hora més tard, a les sis de dissabte, l'Agullana, embravit per una gran ratxa de resultats, rebrà el Selvatans.
En el grup 2, un duel per dissabte i un per diumenge. El de dissabte es jugarà a les sis de la tarda i enfrontarà el Borrassà amb un Vilamalla que s'ha reforçat de valent en el tram final de temporada. Diumenge a les sis es tancarà el primer cap de setmana de play-offs amb la presència d'un convidat inesperat, el Verges. L'equip del Baix Empordà va acabar sisè del grup 2, però aprofita la "baixa" del Bàscara per a fer-se lloc en la promoció. Rebrà el Camallera, tercer classificat del grup.
Abans del previst
Fa poques setmanes, i amb l'objectiu de vetllar pel "correcte desenvolupament de la competició en les darreres jornades", la Federació Catalana de Futbol va emetre una nota informativa sobre els play-offs dirigida als clubs. En aquesta, s'especificava que la primera eliminatòria dels play-offs es jugaria entre el cap de setmana del 23 i el 24 de maig i el cap de setmana del 30 i el 31 de juny. És a dir: hi hauria dues setmanes de descans entre el final de la temporada regular i l'inici de la promoció.
Finalment, però, s'ha optat per un cop de timó i els play-offs comencen aquesta mateixa setmana. A finals de maig, quan tot just s'haurien decidit els finalistes, la promoció ja estarà finalitzada. El Selvatans, un dels conjunts implicats, va ironitzar aquest dimarts al vespre sobre la sorprenent assignació d'horaris a través del seu compte d'Instagram.
El club de la Selva de Mar, acompanyant les publicacions amb música de circ, parlava de "nivellàs" mentre expressava la seva incomprensió.
Subscriu-te per seguir llegint
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- Els jubilats ja poden desgravar fins al 75% de la seva assegurança col·lectiva en la declaració de la renda
- Fernando Simón avança que el creuer de l’hantavirus salparà de Cap Verd sense persones afectades, que seran repatriades
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Les farmàcies catalanes impulsen la campanya 'Mànigues Amunt' per detectar la hipertensió controlada
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
- Les pediatres de Vall d'Hebron que van atendre el nadó maltractat veuen 'molt poc probable' que les seves lesions anals fossin per restrenyiment
- Activen els avisos per intensitat de pluges i xàfecs torrencials a l'Empordà per dilluns i dimarts a la tarda