Tercera Catalana
El Bàscara guanya la partida a la Federació i torna a Tercera Catalana: "Van jugar amb la il·lusió d'un poble"
El primer equip del club va patir un descens no compensat irregular un cop acabada la temporada 2025/2026
El conjunt entrenat per Marc Teixidor ha acabat segon del grup 2 de Quarta
L'ascens del Futbol Club Bàscara a Tercera Catalana, ara sí, ja és un fet. Després de mesos de confirmacions extraoficials, el club ja té la certificació escrita que tornarà a la categoria de la qual no hauria d'haver baixat. El Bàscara ha guanyat la partida a la Federació Catalana de Futbol després de patir un descens irregular a finals de la temporada 2025/2026. El seu ascens directe trastoca algunes coses en el grup 2: com que els blau-i-grana van ser segons i en condicions normals haurien disputat el play-off, finalment el sisè, el Verges, ocuparà la seva plaça.
La història d'un descens irregular
Marc Pons, president del Bàscara, detalla la situació un cop resolt el conflicte. El primer equip del club va patir per salvar-se, però va acabar sent el millor d'entre els tercers per la cua dels grups gironins. La plaça els donava la permanència i des de la Federació, explica Pons, se'ls va transmetre tranquil·litat. La situació, però, va fer un gir total quan, en el moment de fer la inscripció per jugar a Tercera Catalana, la resposta al correu els enviava a Quarta. Era a finals de juny.
"Feia un mes que havia acabat la lliga i ells ja ho sabien i ho havien estat orquestrant, sense tenir la valentia de dir-nos res", recorda el president. Un descens no compensat derivat de la promoció fallida de l'Empuriabrava-Castelló, que va perdre la final del play-off contra un equip que no era gironí. Aquell fet va crear un desajustament als grups de Tercera Catalana de Girona que va afectar tant el Bàscara com el Base Vilobí. El club selvatà va obtenir finalment la permanència gràcies a quedar-se la plaça del "desaparegut" Sant Pere Pescador. "Era un tema que no havien estipulat a les bases de la competició i que se'ls en va anar de les mans", afirma Marc Pons.
El Bàscara va dur el cas al Tribunal Català de l'Esport i va demanar una cautelar que se'ls va denegar. Dos dies abans de començar la lliga a Quarta Catalana van obtenir una resolució a favor, però la Tercera Catalana ja havia començat i ja era, per tant, massa tard. Un error de previsió de la Federació va fer descendir l'equip.
A prop de l'ascens directe
El club ha sabut durant tot l'any que, a priori, recuperaria la categoria, però ha optat per no fer-ne massa ressò i intentar lluitar per quedar com més amunt, millor. "A la Federació li interessava que pugéssim com a primers, així teníem l'ascens directe per mèrits esportius i ells s'estalviaven trobar-se amb el que es trobaran ara: que pujaran tres equips del grup 2", diu el president Marc Pons.
Tot i que el Bàscara va arribar a liderar la competició en algun moment, va ser el Sant Miquel de Fluvià el que va acabar enduent-se el campionat amb prou claredat. Un cop confirmada la impossibilitat de ser primers, el club bascarenc va reprendre la via de l'FCF per tal de certificar l'ascens. La confirmació els ha arribat a principis de maig. Fins llavors, tot havien estat rumors, trucades i converses que encara no oficialitzaven res.
"La conclusió és que, en comptes d'acceptar la culpa, van fer que el seu error afectés un tercer i van jugar amb l'esforç, la dedicació, els calés i la il·lusió d'un poble mentre ells només feien números"
"Tot ha estat molt subterrani", retreu Pons. El president es mostra molt crític amb una situació que el seu club ha pogut resoldre bé i que segurament quedarà com una simple anècdota al cap d'un temps, però que "hauria pogut desfer un equip". "Aquí tenim sort que quasi tot l'equip i els entrenadors van quedar-se, però imagina que cinc, sis o deu d'ells se'n van. L'error és greu", dictamina.
"La conclusió és que, en comptes d'acceptar la culpa, van fer que el seu error afectés un tercer i van jugar amb l'esforç, la dedicació, els calés i la il·lusió d'un poble mentre ells només feien números", afegeix el president. També troba a faltar una disculpa de la Federació Catalana: "El delegat de la Federació a Girona, Miquel Barcons, m'ha dit dos cops que vindria i encara no li conec la cara. Crec que Bàscara no és gaire gran i el camp de futbol es troba ràpidament".
