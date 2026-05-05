Tenis taula
El Tennis Taula Tramuntana esgota les opcions de sobreviure a Superdivisió
El sènior femení figuerenc haurà d'aconseguir un millor resultat que el Jerez en l'última jornada per no baixar de categoria
El Tennis Taula Tramuntana va perdre un nou partit a casa, contra el Burgos (1-4), i no dependrà de si mateix per a salvar la categoria a la Superdivisió femenina.
L’equip figuerenc afrontarà la pròxima jornada, l’última de la lliga, des de les places de descens. Té un punt menys que el Jerez, conjunt que ara mateix se salvaria. A efectes pràctics, això significa que el Tramuntana haurà d’aconseguir un millor resultat que l’equip que té per sobre.
Si el Jerez empata contra el Son Cladera mallorquí, el Tramuntana haurà de guanyar el Jaén -tercer de la lliga- per a superar-lo. Si les andaluses perden, les de Figueres en faran prou amb un empat per a igualar-les a la taula i superar-les gràcies a l’average directe favorable. Per contra, una victòria del Jerez esborraria qualsevol opció altempordanesa.
Tots dos partits es jugaran al mateix moment, en una jornada unificada programada per dissabte a partir de dos quarts de sis de la tarda.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els jubilats ja poden desgravar fins al 75% de la seva assegurança col·lectiva en la declaració de la renda
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Les pediatres de Vall d'Hebron que van atendre el nadó maltractat veuen 'molt poc probable' que les seves lesions anals fossin per restrenyiment
- Activen els avisos per intensitat de pluges i xàfecs torrencials a l'Empordà per dilluns i dimarts a la tarda
- Detenen tres persones per dirigir un punt de venda de drogues en un pis de Figueres
- José Ballester, director territorial de BBVA a Catalunya: 'Volem ser el banc que acompanyi els joves en cada decisió important
- El bisbe de Girona Octavi Vilà presideix l'ofici de Santa Creu a l'Església de Sant Pere de Figueres
- Andrea, 22 anys, camionera: 'El transport és un bon sector, amb sortides laborals i un sou que ajuda a independitzar-se