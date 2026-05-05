Futbol
L'Espanyol i el Girona es troben a l'abisme de Segona
Els blanc-i-blaus se situen a tres punts del descens, que tanca ara l'Alabès
El Sevilla s'agafa al Pizjuán, on rebrà dissabte els periquitos
Raúl Paniagua
Hi havia gairebé mitja Lliga pendent del partit d'aquest dilluns del Pizjuán. El duel, sempre desacreditat, marcava la zona baixa i es va produir el resultat més devastador per a tothom. El Sevilla va reaccionar a casa, va tombar la Reial Societat amb un gol de l’exblaugrana Alexis (1-0) i va sortir d’un descens que tanca ara l’Alabès de Quique Sánchez Flores. El Girona se situa a dos punts de Segona i l’Espanyol, a tres, abans de visitar dissabte la caldera sevillista. Tampoc estarà malament l’Elx-Alabès en un dia d’alt voltatge.
Amb el Rayo gairebé salvat després de guanyar Getafe i l’Oviedo virtualment descendit, queden dues places a l’infern per a vuit equips. De tots aquests, l’Espanyol és el que porta pitjor ratxa, amb 17 jornades sense guanyar, concretament des del 22 de desembre de l’any passat a San Mamés. Es dona la circumstància que, després de la visita al Pizjuán, el quadro català tornarà a enfrontar-se amb els lleons el dimecres 13 de maig. El duel contra el bloc de Valverde es presenta com la cita ideal per tornar a gaudir d’un triomf a Cornellà, una situació que no es dona des de fa més de cinc mesos, amb l’1-0 al Rayo de la jornada 15.
Amb la pitjor ratxa de la història de la Lliga des del començament de l’any natural i la segona pitjor en els 125 anys de vida (només superada pels 19 partits sense guanyar de l’Espanyol de Clemente de la campanya 1988-89), el panorama no és gaire encoratjador per als pericos. Tot es resoldrà en quatre jornades en tot just 15 dies i no hi ha temps per a laments. "Ja no és només Sevilla, tots els partits que queden són importants i definitoris. Toca donar tot el que tenim a dins", assegura Manolo.
Sis punts de 51
El tècnic tornarà a viure un final de curs al límit. Abans del xoc de diumenge, l’amo Alan Pace va baixar al vestidor per donar ànims. En els seus primers mesos com a mandatari s’ha trobat a faltar una implicació més gran de l’empresari americà, que ha rebut les primeres crítiques.
El desenllaç de la Lliga s’ha tirat a sobre i sols queda confiar en el timó actual fins al tancament. No hi ha gaire marge de maniobra. És cert que en qualsevol altre club l’entrenador ja hauria saltat amb una ratxa tan desastrosa, però Manolo es va guanyar el crèdit amb l’ascens, la permanència del curs anterior i l’excel·lent primera volta. "La vida no és fàcil, el futbol no és fàcil. Ens hem d’aixecar i pressionar per anar a Sevilla a guanyar", va proclamar el preparador, que sols ha sumat 6 dels 51 últims punts en joc, una trista marca que deixa l’Espanyol a la rampa cap a Segona.
