Tercera RFEF
El Peralada trastoca la zona baixa i l’Escala goleja en l'adéu dels seus capitans
Els xampanyers deixen el Cerdanyola en descens amb un empat al final (2-2), mentre que Josu i Gelmà juguen el seu últim partit al Nou Miramar en un 4-1 contra el Lleida
El Peralada i l’Escala van jugar una penúltima jornada de lliga en la qual ja no es jugaven res a la taula. Tot i això, els seus dos partits van tenir molta història. Els xampanyers van empatar a Cerdanyola (2-2) i els escalencs van golejar el Lleida a casa (4-1).
El resultat del Peralada no va afectar-lo en res, però va tenir una gran importància en la lluita pel descens. Tot i que els d’Àlex Marsal van marxar perdent per 2-0 al descans, van igualar a la segona meitat amb gols d’Iker García (65’) i de Pol Cuatrecases, en el temps afegit. El gol va fer que el Cerdanyola caigués fins a la penúltima posició i deixés una última jornada d’infart en la qual estarà obligat a guanyar el Can Vidalet i haurà d’esperar que el Vic no ho faci també.
Els vallesans, que haurien sortit del descens amb la victòria, afrontaran el partit decisiu des de la pitjor situació possible i sense dependre d'ells mateixos. La diana de l'empat del Peralada la van cantar a Vic, que gairebé en el mateix moment va fer un gol en el temps de descompte per guanyar la Montanyesa (0-1). La combinació de resultats acosta els osonencs a una salvació que seria èpica, ja que pràcticament no han sortit de la zona vermella en tot el seu primer any a Tercera.
Golejada emotiva al Nou Miramar
L’Escala, per la seva banda, va golejar el cuer, el Lleida, per 4 a 1 amb doblet d’Umaru i gols d’Expósito i Sanku. Més enllà d'un partit sense massa història, el duel va servir per a acomiadar els dos capitans del club, Josu Prieto i Marc Gelmà, que van jugar per últim cop al Nou Miramar. Tots dos van tenir minuts -Josu, gairebé inèdit aquest any per culpa de les lesions, va ser suplent- i van poder rebre l'escalf del públic anxover.
L'últim partit de la temporada enfrontarà els dos altempordanesos amb dos conjunts que tampoc s'hi jugaran gaire res. L'Escala jugarà al camp del Tona, dissabte a les quatre, i el Peralada tancarà l'any a casa contra la Montanyesa, diumenge a les cinc.
