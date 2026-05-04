Tercera Catalana
L'Empuriabrava-Castelló remunta en el derbi per tornar a Segona Catalana
Un gol de Pol Compte a la segona meitat els assegura l'ascens amb dues jornades d'antelació
L'Empuriabrava-Castelló torna a Segona Catalana dos anys després de baixar de categoria. Si fa una temporada l'equip va caure en una cruel final del play-off, aquest cop l'equip castelloní ha tingut clar que havia d'estalviar-se el mal tràngol dels partits de la promoció. Després de liderar la categoria durant tot l'any, els d'Albert Albert van certificar l'ascens dissabte passat, en el derbi contra l'Esplais (2-1).
L'Empuriabrava necessitava els tres punts per a assegurar-se el títol amb dues jornades d'antelació. L'Esplais va ser el primer a marcar, en el minut 3, fet que va obligar els locals a posar-se les piles si volien fer la festa que preveien. L'Empuriabrava va trobar l'empat ben aviat (12') i, a partir de llavors, va dedicar-se a buscar l'únic gol que els feia falta per a capgirar el marcador.
El van acabar aconseguint quan acabava de començar la segona meitat i a peus d'un habitual, Pol Compte. El veterà davanter ja en suma 23 enguany, una xifra que aquest cop no li valdrà per a endur-se l'Amos de l'Àrea, però que perpetua els seus excel·lents registres habituals. El 2-1 no va moure's més i l'Empuriabrava-Castelló va poder celebrar un ascens directe que ha merescut després de ser líder durant tota la temporada. El Bellcaire, segon, va caure sorprenentment a Pals (2-1), fet que hauria dut el títol a l'Aeròdrom encara que haguessin perdut el derbi castelloní.
