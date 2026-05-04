Primera Catalana
El Figueres es reconcilia amb Vilatenim i agafa oxigen en la lluita per la permanència
Tomba el Granollers amb gols de Sicka i Xavi Ferrón, en la primera victòria a casa dels últims dos mesos
El Figueres va tornar a guanyar a casa dos mesos després d’haver-ho fet per últim cop. La reconciliació amb Vilatenim va arribar a temps per a sumar tres punts que poden ser claus per a la permanència. Els de Toni Sánchez van guanyar el Granollers per 2 a 1, van sumar la seva tercera victòria en els últims quatre partits i podran tenir una mica més d’oxigen en els dos últims duels de la temporada.
Va ser clau la sortida de la segona part dels altempordanesos, que tot i haver avisat en el primer temps no havien pogut desencallar el 0 a 0 inicial. La Unió va fer dos cops consecutius que li van donar la victòria, protagonitzats per dos dels artífexs de la millora de l’equip. Primer, Sicka va obrir la llauna en el minut 55. A continuació, un inspirat Xavi Ferrón va posar el 2 a 0. El Figueres no va poder tenir un final de partit plàcid, ja que el Granollers va escurçar distàncies en el 76’, però va ser capaç d'aguantar la victòria en el quart d’hora llarg que faltava de partit.
Els tres punts van servir perquè la Unió pugés tres posicions de cop. Les ensopegades del Caldes, el Bosc de Tosca i el Premià fan que creixin els equips que separen el Figueres del descens, però el Parets, l’equip que marca la zona vermella, va aconseguir guanyar i, per tant, el marge real continua en la mateixa distància de tres punts. A la Unió li queda visitar el Lloret i rebre el Caldes de Montbui.
