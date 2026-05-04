Bàsquet
L’Escolàpies i el Bàsquet Vilafant acaricien el Campionat de Catalunya Sots-25
Les figuerenques són líders imbatudes de la Fase d'Ascens i els vilafantencs només necessiten una victòria després de guanyar i posar-se líders
Els equips Sots-25 masculí del Bàsquet Vilafant i Sots-25 femení de l’Escolàpies tenen ben a prop la disputa d’un nou Campionat de Catalunya. Tots dos han aconseguit traslladar la seva solidesa en la primera fase a la segona ronda i es troben ara a tocar de l'objectiu.
L’Escolàpies lidera amb fermesa el seu grup de la Fase d’Ascens. Suma quatre victòries en quatre partits i serà primer si guanya les dues jornades restants. Li queda, això sí, un enfrontament en l'última jornada contra l'Onyar, el seu perseguidor més directe.
El Bàsquet Vilafant, per la seva banda, va fer un pas enorme en el partit decisiu contra l’ara segon, el Cellera. Els taronges necessitaven guanyar per quatre o més punts per a posar-se primers i van fer-ho després de remuntar a la segona part. El partit va acabar 55-43 a favor dels vilafantencs. El màxim anotador va ser Dídac Vilarrasa, autor de quinze punts.
El resultat col·loca l’equip a una sola victòria de passar de ronda. Si compleix dissabte contra l’Olot, obtindrà bitllet per als Campionats que ja va disputar ara fa una temporada.
