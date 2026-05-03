Champions League
El Barça s’aferra al Camp Nou en un duel a tot o res
La plaça blaugrana acull avui la tornada de semifinals contra el Bayern Munic. L’1-1 de l’anada fa ‘reset’ de l’eliminatòria pel pas a la gran final d’Oslo.
Laia Bonals
És un tot o res. El partit del Camp Nou d’avui (16.30 h, TV3 / Disney+) marcarà la temporada del Barça. Les semifinals de la Champions es decideixen a Barcelona i el conjunt de Pere Romeu ha de vèncer davant el Bayern si es vol emportar el bitllet per a la final de la Champions, on ja espera l’etern rival: l’Olympique de Lió de Jonatan Giráldez. L’1-1 a Munic va fer reset de l’eliminatòria, que no solament s’ha de gestionar en l’àmbit futbolístic, sinó també en l’emocional.
"La part bona d’aquest equip és que sabem gestionar les nostres sensacions, sentiments i frustracions. Vam sortir frustrades, tristes, i aquell dia vam patir, vam plorar, i l’endemà vam tenir festa, vam descansar i al màxim aquesta setmana", va confessar Kika Nazareth abans de la tornada de semifinals. En l’anada, es va veure un Barça amb falta de solucions que no va poder passar de l’empat. Al Camp Nou, tot torna a començar. "Sabem el que podem fer més bé, ho hem entrenat durant la setmana. Estic convençut que farem un gran partit i tindrem més eines per atacar el bloc baix que m’imagino que ens farà el Bayern", va afegir Pere Romeu en la roda de premsa prèvia.
Retorn d’Aitana
El tècnic blaugrana estableix les bases del que passarà al camp. L’equip, que ha tingut setmana neta, ha pogut pair el que va passar a Munic i buscar solucions. "Tenir-ho tot controlat és impossible; si algú et diu això, et pren el pèl. El que aporta convicció i seguretat a l’equip és controlar el màxim nombre de coses. Hem tingut una setmana per preparar tot aquest control que ens agradaria tenir", va afegir Romeu, que podrà comptar amb Aitana Bonmatí, que torna 154 dies després d’una lesió greu per ruptura del peroné que la va obligar a passar per la sala d’operacions.
La tornada d’Aitana és una molt bona notícia per a l’equip blaugrana. A banda del que aporti físicament després de tants mesos fora, la seva presència canvia l’estructura ofensiva de l’equip: visió entre línies, última passada i capacitat per trencar defenses tancades. Just el que va faltar a Alemanya. El partit es jugarà a la gespa i a la grada. El Camp Nou acollirà l’últim partit del femení de la temporada (i que també pot ser el comiat de futbolistes que no continuïn l’any que ve). Per això, a més de la importància de la cita, el factor emocional hi tindrà un paper clau. "Per a mi, tornar a jugar al Camp Nou és com tornar a complir un somni. Saber que puc jugar en un gran estadi com l’Spotify Camp Nou un dia més, per a mi i per a la meva família, és continuar complint somnis", va dir Vicky López a l’entrevista amb El Periódico, del mateix grup editorial que L'Empordà, abans del partit.
Rebuda especial
El Camp Nou és únic i especial per innombrables arguments. Però un que anhelen les futbolistes és la rebuda dels aficionats. "M’agrada que em sorprenguin. Per això avui no entraré a les xarxes perquè m’agrada viure i sentir les coses per primera vegada", va explicar Kika, que encara no ha viscut aquest moment com a blaugrana. "Estic molt il·lusionat amb el dia de demà. Les rebudes que hem tingut al Camp Nou han sigut brutals", va afegir Romeu.
Sens dubte, el partit és una final: O bé posarà el punt final a la temporada o donarà pas a la final. L’equip vol tornar a instaurar el seu regnat a Europa i el Camp Nou dictarà sentència.
- Preocupació davant l''homologació massiva' de títols de metges estrangers: les escoles demanen un examen extra de competències clíniques
- La 'festa' dels jugadors del Barça a la Costa Brava: iot, paella i un arriscat Joan Garcia
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Aquests són els supermercats que obren l'1 de maig, Dia del Treballador, a Catalunya
- Les pediatres de Vall d'Hebron que van atendre el nadó maltractat veuen 'molt poc probable' que les seves lesions anals fossin per restrenyiment
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
- Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026
- Cadaqués i el Port de la Selva acullen la 21a Trobada Tintinaire de Catalunya tot recordant la figura de Joaquim Ventalló, traductor de Tintín al català