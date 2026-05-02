Bàsquet
Neix La Trempada, una lliga de bàsquet d'estiu que voltarà l'Empordà: "Volem crear un vincle entre equips rivals"
Tindrà sis jornades entre juliol i agost i acollirà partits de quatre contra quatre en seus com Figueres, Vilafant i Llançà
Aquest estiu el bàsquet no se n'anirà de vacances a l'Alt Empordà. Neixerà La Trempada, una lliga que voltarà per la comarca i permetrà sumar un punt de competitivitat als clàssics partits recreatius dels mesos d'estiu. El projecte formarà equips a partir d'un draft aleatori, els donarà una identitat individual i els enfrontarà durant sis jornades en un projecte que pretén "crear un vincle", explica l'organització.
La llavor de La Trempada surt de les reunions habituals entre unes quantes desenes d'amants del bàsquet a Vilafant, durant l'estiu, per a fer partidets informals. Es parlava de fer alguna cosa que s'assemblés a la Summer League de Palamós, nascuda el 2018 i ja amb uns quants anys d'experiència a l'esquena. Finalment, el format, si bé no calcat, s'importarà enguany a l'Alt Empordà. Serà la primera edició d'un projecte que té l'ambició de continuar creixent.
Els partits de La Trempada seran de quatre contra quatre i cada equip en disputarà dos en cadascuna de les sis jornades. Aquestes estan programades per als dijous al vespre del mes de juliol i la primera setmana d'agost. L'última setmana acollirà les semifinals i la final. Les normes dels partits no tindran cap misteri: es jugaran quatre parts de vuit minuts i es farà en temps corregut (sense parar el cronòmetre quan s'aturi el joc), per tal d'agilitzar la disputa dels partits. Les jornades es dividiran entre els pavellons de Figueres, Llançà i Vilafant, amb la possibilitat que el nombre de seus pugui estendre's, sigui aquest estiu o bé més endavant.
Àlex Cuadrado, un dels tres membres de l'equip organitzatiu, apunta que una de les idees és la d'aconseguir que els equips siguin "representatius dels diferents pobles de la comarca". Des del seu compte d'Instagram ja s'estan desvelant alguns d'aquests conceptes. En són exemples els Astròlegs d'Albanyà, els Enòlegs de Peralada o els Ictineus de Figueres. Cadascun d'aquests tindrà una samarreta pròpia.
I qui formarà cadascun d'aquests conjunts? "Farem un draft presencial després de dividir els jugadors en diferents bombos en funció del seu nivell o la categoria on juguen. Així, pretenem equilibrar-los", diu l'organitzador. La idea és formar plantilles d'uns vuit jugadors -que tinguin, així, prou marge de rotació entre els quatre que estaran a la pista. Hi haurà nivell, avisa Àlex Cuadrado: entre els jugadors que s'han apuntat, n'hi ha un que ha arribat a tenir minuts a l'ACB, la primera divisió espanyola.
"M'agrada la unió, més que la ràbia que pugui haver-hi entre equips rivals", afegeix Cuadrado. En la recerca de crear aquest vincle, l'equip de La Trempada ha contactat recentment amb els diversos clubs de bàsquet de l'Empordà. La major part dels jugadors que s'han inscrit durant les primeres setmanes són de Figueres i els pobles més propers, però la lliga tindrà l'objectiu de trobar adeptes en altres pobles de tradició basquetbolística com Roses o l'Escala. També es buscarà augmentar el nombre de noies inscrites, que encara és força inferior al que projecten els creadors de la lliga d'estiu.
La Trempada, que compta amb el suport del Consell Esportiu de l'Alt Empordà, té obert el procés d'inscripcions. Poden tramitar-se a través d'aquest enllaç. El preu és de cinquanta euros i, a més de la participació en tots els partits, inclou la samarreta personalitzada, assegurança i altres sorpreses.
