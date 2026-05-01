Esports de combat
L'Impacto BJJ salda el Màster Europeu de jiu-jitsu amb dues medalles de bronze
Sergio Clerigues i Míriam Pujadas pugen al podi en el certamen internacional
Míriam Pujadas, Sergio Clerigues i Juan Antonio Gómez, lluitadors de jiu-jitsu del club Impacto BJJ de Les Forques, van participar en el Màster Europeu de Barcelona entre el 24 i el 26 d'abril. Pujadas i Clerigues van pujar al podi i van penjar-se el bronze, mentre que Gómez va caure abans de lluitar per les medalles.
Clerigues va superar el seu primer combat i va guanyar-se el pas a les semifinals. Tot i la victòria, va patir una lesió al pectoral que, després de ser avaluada pels metges, li va impedir seguir competint. Va haver de conformar-se amb el bronze. Míriam Pujadas, per la seva banda, ja tenia assegurat el pas a les semifinals en la categoria femenina de cinturons negre. Va caure en el primer combat i va acabar també en tercera posició.
Juan Antonio Gómez no va poder superar la primera ronda després d'un igualat combat. Gómez va aconseguir sotmetre el seu rival, però els jutges no li van donar la victòria després de delimitar-ho durant uns minuts i, en la represa, l'altempordanès va acabar caient.
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Les pediatres de Vall d'Hebron que van atendre el nadó maltractat veuen 'molt poc probable' que les seves lesions anals fossin per restrenyiment
- El poble de l'Empordà on es refugia Sergio Dalma: té poc més de 130 habitants i és molt dalinià
- Mansour Gueye, el senegalès que després d’una dura travessia en pastera va acabar vivint a Espanya: 'No es pot jutjar ningú pel color de la pell, soc aquí per guanyar-me la vida
- Calçats Roig de Figueres estrena una nova etapa sense perdre el fil comercial iniciat el 1869
- Confirmat per la DGT: pots avançar la ITV i passar-la 30 dies abans que venci per evitar sancions
- Quatre anys i mig i 75.000 quilòmetres de ruta en solitari pel món i en bicicleta: el somni de Toni Rodríguez, més conegut com a Toni Pedales
- Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026