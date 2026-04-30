Quarta Catalana
La Quarta Catalana ja té repartides les places per al play-off d'ascens... a falta d'una confirmació oficial
Roses City B, Selvatans, Agullana i Lladó es jugaran la promoció en el grup 1, mentre que Bàscara, Camallera, Vilamalla i Borrassà ocupen les places posteriors al Sant Miquel en el grup 2
El Bàscara espera confirmar una resolució que els donaria l'ascens directe i que podria afegir un pretendent més a la llista
Els grups 1 i 2 de Quarta Catalana ja van coronar la Jonquera i el Sant Miquel de Fluvià com a campions el cap de setmana passat. Sentenciat l'ascens directe, només faltava decidir quins equips es jugarien pujar a través del play-off. I després que el Palau-saverdera perdés aquest dimarts al vespre, els equips classificats entre la segona i la cinquena posició de tots dos grups ja van assegurar-se la seva presència a la promoció. Només una carambola encara pendent de resolució en el grup 2 podria afegir un nou i inesperat pretendent a la llista.
Qui va aprofitar la derrota de l'Elit Palau-saverdera al camp del campió la Jonquera (2-1) va ser el Lladó. L'equip roig-i-verd va segellar la cinquena plaça perquè el sisè, quatre punts per sota, ja no pot atrapar-lo. La classificació lledonenca per al play-off arriba després de dues temporades consecutives quedant-s'hi ben a prop. Un premi merescut per a un club molt complicat de tombar quan juga com a local.
Per davant seu, també en el grup 1, hi ha l'Agullana, quart; el Selvatans, tercer, i el Roses City B, segon. Els de Roses i els de Selva de Mar van enfrontar-se diumenge passat en un partit que van endur-se els cityzens per 3 a 2 i que els va assegurar ser segons. Jugaran les semifinals contra el Lladó.
El Bàscara podria fer un favor al Verges
En el grup 2, la victòria del Borrassà contra l'Armentera va assegurar-los la cinquena plaça i el bitllet per a la promoció. L'equip blau-i-grana no ha lluitat enguany pel campionat, però continuarà fidel a la seva cita pel play-off. Per sobre seu hi ha el Vilamalla, quart; el Camallera, tercer, i el Bàscara, segon.
Els bascarencs, però, estan pendents d'una resolució de la Federació Catalana de Futbol que els retornarà a Tercera Catalana. Si no hi ha cap sorpresa, el seu ascens es confirmarà aviat i farà justícia al descens compensat que va patir pocs dies abans de començar aquesta temporada 2025/2026. De la manera en la qual decideixi actuar la FCF en depèn que el Bàscara disputi igualment el play-off o que deixi lloc al sisè, el Verges, que n'ha quedat fora.
