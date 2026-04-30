Primera Catalana
El Figueres rebrà el Granollers mentre espera un favor de l'Olot que eviti descensos no compensats
L'equip altempordanès afronta la jornada a tocar de la zona vermella, en una posició que faria perillar la permanència en cas que els garrotxins baixessin des de Segona Federació
Si els de Roger Vidal guanyen diumenge no hi haurà efecte dòmino a les divisions inferiors
El Figueres jugarà, dissabte contra el Granollers (16h), l'antepenúltima jornada de Primera Catalana. Les dues victòries com a visitant en els últims tres partits l'han ajudat a sortir del descens, però l'equip unionista està ben lluny d'estar tranquil: tot i tenir tres punts de coixí sobre la zona vermella, la seva dotzena posició està amenaçada pels possibles descensos no compensats.
Un efecte dòmino que espanta
L'Olot, que busca la salvació a Segona Federació, podria causar un efecte dòmino si baixés de categoria. L'equip, entrenat per l'exunionista Roger Vidal, assolirà la permanència si guanya en l'última jornada de lliga (diumenge a les 12 hores) contra el València B. Per contra, si no suma els tres punts hauria d'estar pendent als partits del Castellón i l'Ibiza, i podria caure tant en la plaça de play-off de descens com en el descens directe.
Del que faci l'Olot n'estaran pendents diversos equips de divisions inferiors. Per tal d'evitar desajustaments en el nombre d'equips de cada divisió, quan a les categories estatals baixen més equips d'una comunitat dels que hi pugen, conjunts teòricament salvats de lligues de sota acaben descendint. Es produeix un arrossegament que arriba fins a les últimes categories.
L'Atlètic Lleida ja va confirmar el seu descens des de Segona Federació, però aquest el "compensa" l'ascens del Manresa, ja coronat com a campió català de Tercera. En cas que baixés un català més des de Segona, faria falta que un dels quatre catalans que jugaran el play-off de Tercera ascendís, per tal d'evitar els no compensats. La dura fase de promoció enfronta equips dels divuit grups de tota Espanya i, per tant, no assegura ni de bon tros que un dels catalans ho aconsegueixi.
És per això que, si l'Olot se salva, el primer equip a salvar-se de cada categoria podria respirar tranquil. Almenys, si no hi hagués cap descens administratiu, un fet massa freqüent els últims anys a Catalunya que podria tornar a complicar les coses. La salvació dels garrotxins també faria que, si un dels catalans del play-off de Tercera pugés, hi hauria ascensos no compensats en les divisions inferiors.
La mirada posada en el Granollers
Sigui com sigui, el Figueres intentarà no haver de dependre de les caramboles alienes. Si guanya el Granollers a casa farà un bon pas per a pujar alguna plaça més i es podrà permetre afrontar amb un punt menys de pressió la següent jornada, una duríssima visita al camp d'un Lloret que s'està jugant l'ascens directe. La Unió té tres punts sobre el primer equip de la zona vermella, el Parets, però l'average directe li juga en contra i, a més, els vallesans tenen un enfrontament favorable contra el virtualment descendit Sant Jaume de Llierca.
