Santa Creu '26
Atletisme
El figuerenc Idalky Paulino, campió gironí sub-18 de decatló
El de l'Associació Atlètica Figueres també obté la mínima per al Campionat d'Espanya
L’atleta figuerenc Idalky Paulino va aconseguir el títol de campió de Girona sub-18 de proves combinades i la mínima per al Campionat d’Espanya. El de l’Associació Atlètica Figueres va fer un total de 6095 punts en el decatló, la seva millor marca personal, en el campionat disputat a Palafrugell.
Paulino va tenir un frec a frec per la victòria amb Jan Jubany, del Sant Celoni, a qui va superar per només 36 punts. Molt per sota, el gironí Aleix Reina va ser tercer amb 918 punts menys.
El jove atleta va estar entre els tres primers en nou de les deu proves que va disputar. Va guanyar a les proves de llançament de pes, 400 metres, 110 metres tanques i llançament de disc.
