Natació
El Club Natació l'Escala organitza una jornada solidària per a la investigació del càncer de mama
Serà dissabte 2 de maig a partir de les cinc de la tarda i també inclourà una classe de zumba i un concert
El pròxim dissabte 2 de maig, la Platja de les Barques de l'Escala acollirà la Nedada Solidària per l'Oncoswim, una jornada que tindrà l'objectiu de recaptar fons per a la investigació del càncer de mama triple negatiu. L'activitat està organitzada pel Club Natació l'Escala Empúries. S'emmarca en la participació de l’equip escalenc TriniSwim a l’Oncoswim, una travessia solidària de referència a la Costa Brava que uneix esport i solidaritat per tal d'impulsar la recerca oncològica.
Per donar suport a aquesta causa, el club ha preparat una tarda oberta a tots els públics, amb activitats esportives i lúdiques pensades perquè hi pugui participar tothom. El programa començarà a les cinc de la tarda amb la nedada solidària i a les sis, una hora més tard, es farà una sessió de zumba oberta al públic. Finalment, a les set del vespre hi haurà un concert solidari amb servei de bar.
Les inscripcions per a la nedada solidària es poden fer omplint el formulari d'aquest enllaç. Per a fer un donatiu per l'equip TriniSwim, es pot tramitar a través d'aquest altre enllaç.
