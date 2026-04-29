Pàdel
El Torneig de Pàdel Montserrat creix en la seva tercera edició al Club Tennis Figueres
El certamen va acollir diversos nivells de categoria masculina, femenina i mixta
El Club Tennis Figueres va celebrar, el cap de setmana passat, la tercera edició del Torneig de Pàdel Montserrat. Durant dos dies, les instal·lacions del club van acollir partits de gran nivell en totes les categories i van haver-hi una alta participació tant dins com fora de les pistes.
El torneig va destacar per la qualitat del joc i la competitivitat i va tenir finals molt disputades en els seus diferents nivells. L’organització valora molt positivament aquesta tercera edició, que reforça el creixement i la consolidació del torneig.
En la categoria de 1a masculina, la parella formada per Carles Trilla i Aniol Sibecas es va proclamar campiona, tot superant a la final Jordi Palahi i Àlex Alaminos. A la 2a masculina el títol va ser per a Ivan Prieto i Àlex Alaminos, amb Cristian Oliveras i Xavi Gonzalez com a subcampions. Finalment, la 3a masculina va coronar Dariusz Biernacki i Moha Hallitou com a campions, mentre que Xavi Pons i Yoel Vázquez van ser els altres finalistes.
Pel que fa a la categoria femenina, a 2a les campiones van ser Lídia Quera i Alèxia Font, mentre que Rebeca Onicas i Ester Carmona van ser subcampiones. A 3a femenina, Rosa Jardín i Marta Baig es van imposar a la final davant Paula Cumbriu i Laia Chavales.
I a la categoria mixta, Edu Collgros i Mireia Cebrian van aconseguir la victòria a 1a, amb Jesús Gómez i Laia Llobet com a finalistes. A 2a mixta Simon Urrubarri i Jessica Fernández es van proclamar campions, mentre que Anna Ballo i Pep Costa van quedar subcampions i, a 3a mixta, Aleix Gonzalez i Anna Vila es van endur el títol tot superant Paula Cumbriu i Pol Padrosa a la final.
