Bàsquet altempordanès
El Sots-25 del Bàsquet Vilafant té a prop la disputa del Campionat de Catalunya
Dijous, l'equip haurà de guanyar el Cellera per quatre o més punts per ser primer de grup a la Fase d'Ascens
El sots-25 masculí del Bàsquet Vilafant té a prop la disputa del Campionat de Catalunya. L’equip és el segon classificat de la Fase d'Ascens de la lliga i el pròxim dijous té un enfrontament directe que el podria posar líder a un sol partit pel final. El Vilafant rebrà el primer del grup, el Cellera, a un quart de deu del vespre. Si guanya per almenys quatre punts i remunta l’average directe negatiu que arrossega de la primera volta, només necessitarà guanyar l’últim partit davant l’Olot per a ser primer de grup i agafar bitllet per al Campionat de Catalunya.
El Vilafant no és l'únic altempordanès que està jugant aquesta Fase d'Ascens. El Sots-25 del Roses també està quallant una molt bona lliga i té el mateix nombre de victòries (9) que els taronges, però ha sumat una derrota més i depèn d'un autèntic miracle per passar de ronda.
El sots-25 del Bàsquet Vilafant ja va jugar la competició el 2025 i va ser tercer classificat. Llavors va perdre a les semifinals i va tombar l'Altafulla en el partit pel bronze. La base d'aquell equip és molt similar a l'actual.
