Bàsquet altempordanès

El Sots-25 del Bàsquet Vilafant té a prop la disputa del Campionat de Catalunya

Dijous, l'equip haurà de guanyar el Cellera per quatre o més punts per ser primer de grup a la Fase d'Ascens

El Sots-25 del Bàsquet Vilafant celebra una victòria en el derbi contra el Roses.

El Sots-25 del Bàsquet Vilafant celebra una victòria en el derbi contra el Roses. / Bàsquet Vilafant

Roger Illa

Roger Illa

Vilafant

El sots-25 masculí del Bàsquet Vilafant té a prop la disputa del Campionat de Catalunya. L’equip és el segon classificat de la Fase d'Ascens de la lliga i el pròxim dijous té un enfrontament directe que el podria posar líder a un sol partit pel final. El Vilafant rebrà el primer del grup, el Cellera, a un quart de deu del vespre. Si guanya per almenys quatre punts i remunta l’average directe negatiu que arrossega de la primera volta, només necessitarà guanyar l’últim partit davant l’Olot per a ser primer de grup i agafar bitllet per al Campionat de Catalunya.

El Vilafant no és l'únic altempordanès que està jugant aquesta Fase d'Ascens. El Sots-25 del Roses també està quallant una molt bona lliga i té el mateix nombre de victòries (9) que els taronges, però ha sumat una derrota més i depèn d'un autèntic miracle per passar de ronda.

El sots-25 del Bàsquet Vilafant ja va jugar la competició el 2025 i va ser tercer classificat. Llavors va perdre a les semifinals i va tombar l'Altafulla en el partit pel bronze. La base d'aquell equip és molt similar a l'actual.

Salvador Dalí: Roses com a gènesi del geni

Salvador Dalí: Roses com a gènesi del geni

Llobarro i orada de Roses: orgull empordanès, qualitat sense discussió

Llobarro i orada de Roses: orgull empordanès, qualitat sense discussió

El Sots-25 del Bàsquet Vilafant té a prop la disputa del Campionat de Catalunya

El Sots-25 del Bàsquet Vilafant té a prop la disputa del Campionat de Catalunya

L'Empuriabrava podria guanyar la lliga en el derbi de Castelló d'Empúries

L'Empuriabrava podria guanyar la lliga en el derbi de Castelló d'Empúries

Càritas Alt Empordà dona visibilitat a la seva tasca solidària a través de la moda sostenible a Figueres

Càritas Alt Empordà dona visibilitat a la seva tasca solidària a través de la moda sostenible a Figueres

El Torneig de Pàdel Montserrat creix en la seva tercera edició al Club Tennis Figueres

El Torneig de Pàdel Montserrat creix en la seva tercera edició al Club Tennis Figueres

Programació de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres del dijous 30 d'abril de 2026

Programació de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres del dijous 30 d'abril de 2026

La selecció espanyola a Alcobendas: noms que volen brillar a les World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026

La selecció espanyola a Alcobendas: noms que volen brillar a les World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026
Tracking Pixel Contents