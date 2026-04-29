Segona Catalana

El Roses deixa la permanència encarrilada amb una golejada a casa (5-2)

Guanya el Palafrugell amb tres gols a la segona meitat per agafar un coixí de cinc punts per sobre el descens

L'AE Roses celebra la victòria contra el Palafrugell.

L'AE Roses celebra la victòria contra el Palafrugell. / AE Roses

Roger Illa

Roger Illa

Roses

El Roses va golejar el Palafrugell en un partit ajornat que el deixa a prop de confirmar la salvació. L'equip rosinc va guanyar per 5 a 2 i agafa un coixí de cinc punts sobre el descens quan en queden nou per a disputar-se.

Si bé van marxar al descans amb empat al marcador, els del Mas Oliva van veure porteria tres cops en el segon temps per acabar deixant la maneta final. Néstor i Hossni van ser els primers a marcar per al Roses, però els seus dos gols van ser replicats pels visitants. A la sortida de la segona meitat, Néstor va repetir (50'), i Lucho (77') i Sastre (85') van acabar de sentenciar el marcador. El Palafrugell, descendit des de fa unes setmanes, no va poder igualar la necessitat de sumar del Roses.

Gràcies a la victòria, el conjunt entrenat per Nelson Hinojosa pot prendre's els últims tres partits de lliga amb un punt més de calma. Sobretot, tenint en compte que el pròxim rival (dissabte, 17:15 hores) és el líder, el Quart, que podrà proclamar-se campió a casa si guanya. El Roses té cinc punts més que el Blanes, el primer equip que baixaria, i els de la Selva no han guanyat cap dels últims set partits. Tot i això, l'average directe entre uns i altres juga en contra del Roses, fet que el perjudicaria en un possible empat a punts.

