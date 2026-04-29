Tercera Catalana
L'Empuriabrava podria guanyar la lliga en el derbi de Castelló d'Empúries
L'equip de l'Aeròdrom pujarà a Segona Catalana si suma els tres punts dissabte, contra l'Esplais
L’Empuriabrava-Castelló rebrà l’Esplais el pròxim dissabte a dos quarts de vuit del vespre. El partit entre els dos equips de Castelló d'Empúries, a més de l’emoció pròpia d’un derbi, tindrà un incentiu més: el del possible ascens del conjunt local. Si l’Empuriabrava-Castelló guanya serà campió de Tercera Catalana i aconseguirà pujar de categoria.
Els d’Albert Albert arriben a l’antepenúltima jornada amb sis punts més que el Bellcaire. El líder va perdre dos punts de coixí aquest cap de setmana passat, ja que va punxar a Monells (1-1) i el segon va golejar el Portbou (0-7). Tot i això, a l’Empuriabrava-Castelló només li cal mantenir aquesta renda abans de les dues últimes jornades, perquè en cas d’empat a punts quedaria per sobre del Bellcaire gràcies a l’average directe favorable.
El Bellcaire, al seu torn, té pràcticament assegurada la segona posició i la disputa del play-off. Té el Base Roses, tercer, a vuit punts amb nou per disputar-se. Els rosincs, tot i no deixar de guanyar, depenen d'una carambola de resultats aliens per esmunyir-se entre els sis millors tercers dels divuit grups de Tercera Catalana.
