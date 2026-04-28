Sara Adroher i Pep Pagès guanyen la Marxa de la Tortuga de Darnius

Tots dos corredors ja havien quedat primers a la primera prova del Valls Catalanes Trailrunning Challenge

Marcel Torra i Núria Arenas lideren la cursa curta

La sortida de la cursa curta.

Redacció

Darnius

Pep Pagès i Sara Adroher es van proclamar guanyadors de la cursa llarga de la Marxa de la Tortuga de Darnius. Amb la victòria en la prova, de 15 quilòmetres i uns 600 metres de desnivell positiu, repeteixen el primer lloc que ja havien aconseguit en la prova inaugural del Valls Catalanes Trailrunning Challenge. En la prova curta, de 7 quilòmetres i uns 200 metres de desnivell, els vencedors van ser Marcel Torra i Núria Arenas.

El podi masculí de la cursa llarga.

En la modalitat més llarga, Pagès va endur-se la victòria de la categoria masculina amb un temps d’1 hora i 11 minuts, per davant de Manel del Rio i Josep Antoni Aranda. En la categoria femenina, Sara Adroher, clara favorita, va marcar un temps d’1 hora i 32 minuts i va superar Estel Cañigueral i Mireia Perpinyà per només trenta segons. En la cursa curta, Torra va superar Jaume Vidal i Diego Quevedo, mentre que Arenas va guanyar davant Susana Medina i Emma Batlle.

La prova, organitzada per l’Associació Esportiva Darnius amb el suport de l’Ajuntament, va oferir recorreguts treballats al voltant del pantà de Boadella, a més d’avituallaments abundants i una botifarrada final amb productes de proximitat.

Notícies relacionades i més

El podi femení de la cursa llarga.

El circuit Valls Catalanes continuarà el 7 de juny amb la Molló Trail, una cursa vinculada al camí de l’exili de la Guerra Civil espanyola.

  1. Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
  2. Un pare denuncia que la seva filla amb diabetis ha estat mesos sense poder anar al menjador escolar per manca de recursos
  3. Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026
  4. La jubilació dels ‘boomers’ tensiona les òptiques: Espanya pot quedar-se sense professionals per atendre els establiments
  5. Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines
  6. La filla de Carles Bros manté viva la galeria de Llançà entre la memòria i el llegat
  7. La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
  8. Protecció Civil alerta de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda al terç nord de Catalunya

Un home de 28 anys se suïcida a la presó de Puig de les Basses

Montse Pascual, nova directora del Parc: "Treballarem per reforçar l’equilibri entre ús i conservació del cap de Creus"

Jordi Masquef: el DJ de Figueres

Space Pools obre seu a Vilamalla i reforça el lideratge en piscines monobloc

El quadre inèdit que Salvador Dalí va regalar a l'amic Meli a canvi del seu retrat de casament

El Roses es juga mitja permanència aquest dimarts al vespre, en la visita del Palafrugell

"Potser el Sr. Utiel està a favor dels famosos cordons sanitaris fins i tot a partits de centre com Som Empuriabrava i Castelló?"

