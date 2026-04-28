Trailrunning
Sara Adroher i Pep Pagès guanyen la Marxa de la Tortuga de Darnius
Tots dos corredors ja havien quedat primers a la primera prova del Valls Catalanes Trailrunning Challenge
Marcel Torra i Núria Arenas lideren la cursa curta
Pep Pagès i Sara Adroher es van proclamar guanyadors de la cursa llarga de la Marxa de la Tortuga de Darnius. Amb la victòria en la prova, de 15 quilòmetres i uns 600 metres de desnivell positiu, repeteixen el primer lloc que ja havien aconseguit en la prova inaugural del Valls Catalanes Trailrunning Challenge. En la prova curta, de 7 quilòmetres i uns 200 metres de desnivell, els vencedors van ser Marcel Torra i Núria Arenas.
En la modalitat més llarga, Pagès va endur-se la victòria de la categoria masculina amb un temps d’1 hora i 11 minuts, per davant de Manel del Rio i Josep Antoni Aranda. En la categoria femenina, Sara Adroher, clara favorita, va marcar un temps d’1 hora i 32 minuts i va superar Estel Cañigueral i Mireia Perpinyà per només trenta segons. En la cursa curta, Torra va superar Jaume Vidal i Diego Quevedo, mentre que Arenas va guanyar davant Susana Medina i Emma Batlle.
La prova, organitzada per l’Associació Esportiva Darnius amb el suport de l’Ajuntament, va oferir recorreguts treballats al voltant del pantà de Boadella, a més d’avituallaments abundants i una botifarrada final amb productes de proximitat.
El circuit Valls Catalanes continuarà el 7 de juny amb la Molló Trail, una cursa vinculada al camí de l’exili de la Guerra Civil espanyola.
Subscriu-te per seguir llegint
